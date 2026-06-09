La planta de Alvear de General Motors tuvo participación mínima en el ranking de fabricación nacional con 16.586 autos mientras Toyota lidera con más de 180.000.

La industria automotriz argentina cerró 2025 con una producción total de 490.876 vehículos, según el flamante Anuario 2025 de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), publicado con seis meses de demora. El informe, que desglosa por primera vez en el año los números por marca y modelo, dejó al descubierto la crítica situación que atraviesa General Motors (GM) en el país: la compañía produjo apenas 16.586 unidades, lo que la ubicó en el último puesto entre las ocho terminales radicadas en Argentina.

El desempeño de GM en 2025 representa un desplome histórico para la firma que alguna vez fue líder del mercado local. La planta de la ciudad santafesina de Alvear, donde se ensambla el modelo Tracker, operó muy por debajo de su capacidad instalada. En el ranking general de empresas, General Motors quedó séptima, apenas por delante de Nissan Argentina, que produjo 9.775 unidades de la pick-up Frontier antes de discontinuar el modelo en el país, pero muy lejos de los volúmenes de sus competidores directos.

Modelos más vendidos

Toyota Argentina ratificó su liderazgo absoluto en la industria local. La planta de Zárate fabricó 180.352 vehículos durante 2025, más de diez veces lo producido por General Motors. La Hilux, con 142.078 unidades, se consolidó como el modelo más fabricado del país, seguida por la SW4 (35.578 unidades). En total, Toyota concentró el 36,7% de la producción nacional y fue responsable del 50,96% de las exportaciones argentinas de autos, con 142.979 vehículos enviados al exterior.

Por su parte, General Motors exportó 14.480 unidades durante 2025, lo que representó apenas el 5,16% del total de los envíos al exterior. Esa cifra, además, fue inferior a la de FCA (29.717) y PSA (20.891), las dos ramas locales de Stellantis, y apenas superó a Volkswagen (11.288) y Renault (7.926).

El informe de Adefa confirma que GM sostuvo toda su producción nacional con un único vehículo: el Chevrolet Tracker. El SUV compacto fabricado en Alvear totalizó 16.586 unidades, lo que lo ubicó en el décimo puesto del ranking de modelos más producidos. El dato es aún más elocuente si se compara con el Cronos de FCA (54.489 unidades) o el Peugeot 208 (35.821), modelos que compiten en segmentos similares.

La situación de GM contrasta fuertemente con la de Ford (75.662 unidades, todas de la Ranger), Stellantis (que sumando FCA y PSA alcanzó 134.549 unidades) y Volkswagen (45.506 unidades). Incluso Renault, que atraviesa un momento de transición hasta el lanzamiento de la nueva pick-up Niagara, superó a GM con 28.446 unidades fabricadas, gracias al sostenido ritmo de la Kangoo.

Con información de agencia Infogremiales