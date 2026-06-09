Javier Milei en el tributo al Rebe de Lubavitch: «Dios preparó el capitalismo»

Javier Milei en el homenaje al Rebe de Lubavitch (Foto: Presidencia)

El presidente Javier Milei encabezó el tributo al Rebe de Lubavitch en el marco de los 50 años de Shnat Hajinuj, el Año de la Educación, en el Palacio Libertad.

Del homenaje al Rebe de Lubavitch también participaron el exintegrante de las fuerzas israelíes secuestrado en Gaza, Yosef Chaim Ohana, y su padre, Avi Ohana; y el director de Jabad Argentina, rabino Tzvi Grunblatt.

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

Del Rebe al capitalismo

El Presidente Javier Milei fue el principal orador del evento organizado por la comunidad judía Jabad Argentina, al cumplirse 32 años de la muerte del líder religioso, en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad (ex CCK).

Javier Milei en el homenaje al Rebe de Lubavitch (Foto: Presidencia)

Milei aprovechó el evento para insistir en su defensa del capitalismo: “El capitalismo de libre empresa es el sistema que Dios preparó a través de su ley para que, después de la caída, el trabajo continuara. No lo inventó el hombre, el hombre lo descubrió al obedecerlo. Está escrito en los diez mandamientos, en el orden moral que el creador estableció antes que cualquier otra cosa”.

Luego, el presidente agregó que este modelo económico “permite que el hombre trabaje e innove, descubra tecnología y genere prosperidad dentro de sus condiciones actuales y, más aún, es el camino que permite traer el paraíso a la tierra”.



