Whirlpool ya no fabrica en Argentina, sus productos son importados y vende su planta

Whirlpool, la multinacional estadounidense, puso en venta la fábrica de lavarropas que había inaugurado en 2022 con una inversión de u$s52 millones.

Whirpool había cerrado la fábrica de lavarropas en noviembre de 2025, cuando pasó a un modelo 100% importador. Ahora puso en venta ese complejo industrial en Pilar de 30.453 metros cuadrados cubiertos.

La operación inmobiliaria completa el giro estratégico de la compañía estadounidense, que abandonó la fabricación local pero decidió mantener su presencia comercial en el país aunque en base a un nuevo esquema es 100% importador. Los electrodomésticos, accesorios y repuestos que comercializa Whirlpool en Argentina llegan desde plantas ubicadas en otros países, con Brasil como principal fuente de abastecimiento para los lavarropas.

De la inversión a la venta

La puesta en venta del inmueble fue confirmada por la compañía como un paso administrativo derivado de la decisión de cerrar previamente la actividad industrial.

La decisión representa un fuerte contraste con el proyecto que Whirlpool había presentado en 2022, cuando inauguró la planta de Fátima después de invertir u$s52 millones. La instalación había sido concebida como una de las fábricas más modernas de la compañía a nivel mundial y como una plataforma regional para la producción de lavarropas.

El proyecto contemplaba una capacidad de hasta 300.000 unidades anuales, con alrededor del 70% de la producción destinada a la exportación, principalmente hacia Brasil.

Todo cambió con Milei

La línea estaba diseñada para fabricar aproximadamente un lavarropas cada 40 segundos. En 2023, primer año completo de funcionamiento, la compañía había incluso sumado un segundo turno y retomado las exportaciones de lavarropas hacia Brasil después de más de dos décadas.

Pero el escenario base del proyecto cambió rápidamente con la llegada de Javier Milei a la presidencia. Durante 2024, Whirlpool comenzó a reducir turnos y personal como consecuencia de un contexto que combinó una caída del consumo interno, mayores dificultades para competir con productos importados y la necesidad de revisar la estructura regional de producción.

Finalmente, en noviembre de 2025, la empresa comunicó el cierre definitivo de la planta y la interrupción de la fabricación de lavarropas en la Argentina.

Con información de agencia Infogremiales