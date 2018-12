Los empresarios reclamaron en el Congreso: ‘Ni una Pyme menos’

Con la consigna “Ni una Pyme menos” cientos de empresarios y empresarias Pymes de todos los rubros de actividad se congregaron frente al Congreso de la Nación convocados por ocho entidades empresariales, entre ellas APYME, para solicitar medidas urgentes ante la recesión económica que atraviesa la economía argentina y golpea fundamentalmente a las Pymes, el trabajo nacional y los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Durante el encuentro con los diputados y las diputadas nacionales en el auditorio del Anexo de la Cámara, se leyó el documento donde se proponen medidas concretas en la coyuntura, dejando en claro que las Pymes no están contempladas en el actual modelo económico y que para modificar esta situación se necesita un “giro de 180°” en las políticas vigentes.

“Las organizaciones y cámaras aquí reunidas representamos a miles de empresarios que nos manifiestan en todo momento los problemas que están padeciendo, expresó ante los legisladores Eduardo Fernández, presidente de APYME, y señaló que “todos los días hay decenas de cierres de fábricas y líneas de producción completas paradas por falta de actividad”.

El dirigente afirmó que “la pequeña y mediana empresa es signo de democracia, contribuye a distribuir mucho más equitativamente la renta nacional, además de dar empleo, y es por eso que como dirigentes empresarios tenemos que reclamar junto con otros sectores, como los del trabajo, el cooperativismo, la ciencia y la investigación, para poder solucionar los problemas que afrontamos”.

“Sabemos también que es preciso un cambio total de esta política económica que no nos contempla, continuó el presidente de APYME. “Si bien esto excede al Congreso, es nuestra obligación manifestarles a ustedes, como representantes la angustia que ocasiona haber desarrollado industrias a lo largo de dos o tres generaciones y no tener futuro en Argentina, porque está en juego el perfil de país que queremos”.

Fernández cerró su alocución aseverando que “también estamos preocupados por la seguridad, pero no va a haber seguridad si no hay trabajo y no hay perspectiva para todos los argentinos”.

La actividad fue convocada por la Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME),la Fundación Pro Tejer, Industriales Pymes Argentinos (IPA), la Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones (CAPPITEL), Frente Productivo, Agrupación Ministro José Ber Gelbard, Industriales y Emprendedores Laudatistas (RIEL), y la Central de Entidades de Empresarios Nacionales (CEEN) cuenta con la adhesión de más de 20 cámaras y entidades que participarán y se unirán para plantear en conjunto los temas que aquejan a diferentes sectores. La actividad es abierta a la participación de todos los empresarios y empresarias pymes de la ARGENTINA.