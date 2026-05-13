Desde Nueva York, una mirada provocadora sobre la intimidad

Tras protagonizar algunos de los títulos más emblemáticos de la cartelera porteña y consolidar su carrera en la competitiva escena de Nueva York, el actor, director y cantante Tati Pereira Colombo regresa al país con una propuesta que busca incomodar y hacer reír por igual: «5 veces en una noche».

En esta obra Tati no solo despliega su faceta actoral, sino que también firma la adaptación local de la pieza.

A partir de la pregunta: ¿Por qué nos incomoda tanto la intimidad?, podemos profundizar en un viaje a través de cinco desencuentros sexuales que reflejan nuestras inseguridades y miedos más profundos, invitando al espectador a retirarse de la sala con reflexiones profundas sobre la sexualidad.

«Los jóvenes nos hacemos los abiertos en un montón de cosas, pero apenas tocamos temáticas vinculadas al sexo nos metemos todos para adentro en dos segundos«, afirma Tati sobre la paradoja que explora la obra: en una era de sobreexposición digital, la conexión íntima sigue siendo el gran desafío humano.

La propuesta llega a la Argentina tras un exitoso paso por los escenarios neoyorquinos, donde Tati fue parte de la puesta original. El actor realizó un meticuloso trabajo de «traducción de códigos culturales» junto a Serenity Frank, se reescribieron modismos, chistes y referencias para que el humor de la pieza conectara directamente con la idiosincrasia de argentina. El regreso de Tati Pereira Colombo marca el reencuentro del público local con un artista de formación internacional. Su currículum destaca por una versatilidad poco común: una formación de élite en el prestigioso Lee Strasberg Institute de Nueva York bajo el programa de Method Acting, donde se especializó en la técnica Meisner in Music. En Nueva York, ha trabajado tanto en cine (Under The El, Phoenix) como en ópera (The Student Prince) y teatros emblemáticos como el Studio 54. Antes de radicarse en Estados Unidos, en Argentina interpretó roles protagónicos de alto perfil como Javert en Les Misérables, Roger en Rent y Laurence en Hamilton.