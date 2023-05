Inauguración de la 47° Feria Internacional del Libro en Buenos Aires: Recuerdos pensamientos sueños y reflexiones…

Recuerdo que hubo notas fotoperiodísticas que disfruté muchísimo hacer hace ya una década y media…: fueron las relativas a las actividades culturales, una tras otra, durante el gobierno de la city porteña precedido por quien hoy es el Director del Teatro Colón, Sr. Jorge A. Telerman quien era en ése entonces Jefe de Gobierno, ó Alcalde, como a él le gustaba decir y la Arquitecta Silvia Fajre en la Ciudad. Elegantes, alegres, distinguidas, originales, culturales, como por ejemplo la Primera Noche de los Museos en la que desde Avda. de Mayo fuimos a varios lugares, el Xul Solar, la Fundación Jorge Luis Borges, el Museo Evita, etc… hasta finalizar en la Munich donde nos esperaba la formalidad de Nelly De Carolis, y luego un estupendo cierre al aire libre con música electrónica y luces. Una fiesta.

Recuerdo que el año pasado nos encontramos con María Kodama en la Feria y luego por azar y por destino pudimos en otros cafés disfrutar lo efímero y mágico de los momentos compartidos.

Entonces ésta nota tengo ganas de hacerla desde ése lugar, el del recuerdo de lo bueno. Porque bueno, quizás algo aún muy bueno está por suceder.

Había terminado de realizar mi nota en dos mini vídeos a Canela, quien regresó de viajes interesantísimos ( véanlos directamente en you tube, aquí les dejamos los dos links https://www.youtube.com/watch?v=iagPuQtAsA0&t=3s , el primero es imperdible y el segundo vídeo también y está en https://www.youtube.com/watch?v=nruJgDYG1CU&t=7s ). Previamente nuestro medio entrevistó en exclusivo al Presidente de la Fundación el Libro Dr. Alejandro Vaccaro antes de su discurso inaugural, y también lo pueden ver en Info Producciones canal asociado desde you tuve, el link es : https://www.youtube.com/watch?v=hZZwbThXCDM luego de tomarle una foto al Lic. Antonio Las Heras con gente de letras y de Borges ( lo que parecería una redundancia pero no ) cuando lo ví entrar, elegantísimo y aceptó una foto junto al Presidente de la Fundación El Libro y la SADE, siempre de buena manera, impecable, sonriente. Si así está hoy, igual que en el 2007, nada ha cambiado y todo puede acontecer.

Entonces comenzaron los discursos después de la ansiada espera al Ministro de Cultura de la Nación, Sr. Tristán Bauer (ver foto con Ida Vitale, poetisa), del Dr. Alejandro Vaccaro, del Ministro de Cultura de Ciudad, de las Autoridades del país invitado éste año, Chile, (el Gobernador de la región metropolitana de Santiago de Chile, Claudio Orrego Larraín-, y el Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, Jaime Aguirre Hoffa) y el más esperado: el del escritor y Lic. en Letras, Sr Martín Kohan.

No tenía demasiada expectativa, hace años que éste periódico a través de mí cubre éste evento (y otros) y la verdad, discursos…he escuchado bastantes. El discurso de Vaccaro tuvo su seriedad y simpatía, el del Ministro de Cultura de Nación fuerza y firmeza y el de la Ciudad, datos. El del hermano país de Chile invitaciones y una idea: Buenos Aires en cien palabras.

Entonces… ¿Qué esperar de un escritor?

Bueno, primer acto: la sorpresa. El humor. Seguido de un Segundo acto: la apertura y el desarrollo con inteligencia. Tercer acto: que leyó muchísimo (y hasta algunos de los autores que ví en aquellas materias de Cs. de la Comunicación, lo que de algún modo es un re encuentro). Su discurso tiene trabajo, tiempo, pensamiento, y generosidad ( casi impensable en éstas crisis).

Les comparto algunos de sus (a mi parecer) mejores párrafos:

“De la Feria del Libro podría decirse, tal vez, lo que planteó alguna vez Walter Benjamín a propósito de las ciudades: que para conocerlas de verdad es preciso haber entrado en ellas y haber salido de ellas por los cuatro puntos cardinales”.

Y hace link de La Feria, ésta, anual, con la otra feria, la diaria, que siempre está, cercana pero fuera, no obstante ambas dentro de la misma Ciudad: “…es probable que nos detengamos en los puestos de venta de los libros usados…porque al contrastarse, como se contrastan de hecho, lo resonante y lo atemperado, lo rutilante y lo a media luz, se advierte tangiblemente la coexistencia de temporalidades distintas para los libros y su circulación. Estos libros, si son nuevos, lo son de manera irregular, en general, están ajados, puede que maltrechos, no exudan el divino olor a nuevo del papel por estrenar, sino otro que procura desalentar el husmeo de las ratas ( ratas no de biblioteca ); las luces embriagadoras del lanzamiento ya no los enfocan, más que lanzados, están caídos, caídos en el olvido ó caídos en desuso ( raro desuso: el del usado ). Y es que la vida de los libros no está hecha solamente de aparición y presentación y novedad y acontecimiento; está hecha también ( ó está hecha sobretodo ) de olvidos y rescates, de vueltas atrás y de relecturas, de murmullos laterales, de búsquedas a destiempo y hallazgos de lo que no se buscaba»-

“No lo pienso como oposición a la Feria, sino a manera de umbral más que propicio; otra manera de entrar a La Feria, o de salir llegado el caso. Ese punto cardinal, entre los cuatro posibles”, aclara. “Lo interesante es ver de qué manera éstos días tan de fulgor y frenesí del evento extraordinario traspasan a los días ordinarios, los días de tonalidad media, los días de ritmo común. Hay cosas que no se derraman ( por ejemplo, la riqueza, pues los ricos nunca se sacian ), pero hay cosas que en cambio sí, por ejemplo la frecuentación de los libros, la costumbre de leer, el gusto por la conversación literaria”. (continuará)

Producción fotoperiodística y vídeos : © Mariana Bouza 2023

Redacción: Mariana Bouza 2023.