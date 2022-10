Alberto Fernández retó a periodistas de C5N por la denuncia al Alfa: «Terminen con esa discusión»

Alberto Fernández habló por primera vez de la denuncia judicial contra Walter “Alfa” Santiago, el participante de Gran Hermano 2022 que dijo durante el programa que el Presidente lo había «coimeado».

“El Presidente es una persona honrada, nunca ha participado en hechos de corrupción y si me cuestiona alguien importante o un energúmeno me da lo mismo, voy a reaccionar de la misma manera. No me voy a quedar callado cuando me agredan con cosas que no tengo nada que ver”, dijo Alberto Fernández haciendo referencia a sí mismo en tercera persona, al realizar declaraciones al canal C5N este viernes, cuando los periodistas del canal le preguntaron sobre las razones para denunciar a Walter Santiago.

«Lo que están poniendo en tela de juicio es la honestidad del presidente, y yo eso no lo dejo poner en tela de juicio porque soy una persona honesta», agregó.

Reto

Antes, el primer mandatario retó a los periodistas del canal que el día anterior se habían burlado del comunicado de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, anunciando la presentación de una denuncia contra el participante de Gran Hermano apodado El Alfa por sus acusaciones contra Fernández. El Presidente les dijo: «La vocera dijo lo que exactamente yo creo, con lo cual, terminen con esa discusión», pidió.