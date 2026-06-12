Kicillof habló del caso Adorni y disparó: “Si fuera peronista estaría preso”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió este viernes que “si Adorni fuera peronista estaría preso”, al responder a una pregunta de la prensa sobre el caso del jefe de Gabinete.

Así, Kicillof trazó una diferencia que existiría, a su entender, con el caso de la ex presidenta Cristina Kirchner quien cumple prisión domiciliaria por la condena que recibió por la causa Vialidad.

Además, ironizó sobre la situación, pero “con respeto”, como le pidieron. En este contexto y risueño, el gobernador Kicillof declaró: “Yo estoy buscando un pendrive para los recursos de la provincia”.

De esa forma, aludió a la explicación que Adorni dio sobre su fortuna en criptomonedas, ya que dijo tener un capital equivalente a uno 500.000 dólares en Bitcoin almacenado de forma física en un pendrive —o billetera fría— por fuera del sistema financiero.

Con información de la agencia Noticias Argentinas