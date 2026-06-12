El caso Adorni le arruina el festejo al Gobierno de la baja del riesgo país a 430 puntos

La baja de la inflación y del Riesgo País este viernes terminan opacadas por las novedades del caso Adorni.

El riesgo país continúa con tendencia a la baja y al promediar la rueda de este viernes es de 433 puntos básicos, aunque los bonos operan con resultado mixto.

El retroceso mantiene el proceso que se inició el jueves tras la mejora de la nota de la deuda pública por parte de Standard & Poor’s.

Todas buenas noticias económicas para el Gobierno -aunque no tienen impacto en el día a día de la gente- que no logra capitalizar en la opunión pública donde el caso Adorni ocupa la agenda.

Regreso a los mercados de crédito

En caso de que el índice que elabora JPMorgan perfore los 400 puntos se afirma la posibilidad de que el país pueda volver a los mercados voluntarios de crédito.

Esta es una de los objetivos del Gobierno nacional y en especial de la conducción económica. Además, la semana pasada Fitch Ratings también había mejorado la calificación de los bonos argentinos.

En tanto, Moody’s adelantó que en su revisión de julio evaluará la situación de la deuda argentina y se espera que también decida una mejora.

Estas tres firmas son las que influyen en el mercado de bonos mundial a través de sus consideraciones y el hecho de que mejoren la nota implica que hay más dinero disponible de inversores para comprar títulos argentinos. Esto mejora los precios de los bonos y baja la tasa de interés para empresas.

Esperando a MSCI

Por último, la empresa MSCI decidirá en dos semanas si saca a la Argentina de su calificación de “standalone”,fuera de toda posibilidad de inversión, y la ubica en “mercado de frontera”, considerado de alto riesgoso; la aspiración de máxima sería pasar a ser “mercado emergente”.

El índice MSCI se ocupa del mercado accionario y sus decisiones orientan a los inversores a comprar o vender papeles de un país.

Con información de agencia NA