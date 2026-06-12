Alarma en Brasil: Neymar se perdería el primer partido por lesión del Mundial 2026

Neymar se perdería el debut de su Selección en el Mundial 2026 al encontrarse fuera de forma física luego de atravesar una lesión en el gemelo.

El destacado delantero brasileño Neymar se perdería el debut de su Selección en el Mundial 2026 al encontrarse fuera de forma física luego de atravesar una lesión en el gemelo.

El atacante de 34 años, que no pudo encadenar tres partidos seguidos en todo el Brasileirao 2026 por distintas lesiones, acumula 25 días sin realizar entrenamientos con normalidad.

En este contexto, el futbolista del Santos no sería tenido en cuenta por el entrenador italiano Carlo Ancelotti para su debut mundialista como DT de selecciones, que ocurrirá este sábado 13 de junio ante Marruecos a las 19:00 (horario argentino), e incluso es duda para el resto de la fase de grupos.

La convocatoria de Neymar al Mundial 2026 estuvo en duda hasta el último momento y generó una gran celebración entre los hinchas cuando fue confirmada por Ancelotti en conferencia de prensa, aunque queda claro que el atacante no pudo llegar al 100% desde lo físico.

El delantero, que con el tiempo ha pasado a jugar también como enganche, tuvo grandes problemas para mantenerse a punto durante lo que va del año, con las lesiones como las principales complicaciones a lo largo de toda su carrera.

Luego de regresar desde el fútbol árabe al club en el que se formó como juvenil a mediados del año pasado, el exjugador del Barcelona sufrió lesiones en el muslo, meniscos y el gemelo, además de una operación de rodilla a principios de año, que no le permitieron agarrar el rodaje necesario ni hacer una pretemporada satisfactoria.

De todas formas, sus buenos rendimientos cada vez que el físico le permitió estar en el campo de juego, con seis goles y cuatro asistencias en los 15 partidos que pudo disputar en el año, le aseguraron la convocatoria a su cuarto Mundial.

Luego de confirmarse la citación, el atacante volvió a ver los partidos de su equipo desde el palco y se perdió las últimas cuatro fechas por una lesión en el gemelo, que también lo incapacitó de jugar los dos últimos amistosos con la Selección brasileña. Aunque ya pudo recuperarse de la misma, ahora debe volver a ponerse en forma tras pasar 25 días sin entrenar con normalidad.

Así, Ancelotti pierde a una gran opción para armar el once titular o ingresar desde el banco de suplentes, ya que Marruecos es un equipo de gran despliegue físico que podría darle ventajas en la segunda mitad del partido.

Neymar se encuentra ante el inicio de su cuarto Mundial con el combinado brasileño. Su mejor actuación fue en 2014, cuando la “Verdeamarela” fue local y el atacante que entonces tenía 22 años encadenaba grandes actuaciones, hasta sufrir una fractura lumbar en el partido de cuartos de final, luego de que el colombiano Camilo Zúñiga le propine un rodillazo. Sin el alma del equipo, Brasil jugó las semifinales y sufrió una humillante e inolvidable derrota por 7-1 ante Alemania.

En los dos Mundiales siguientes, con Neymar de titular, el combinado brasileño cayó en cuartos de final, ante Bélgica y Croacia respectivamente, por lo que llega a la cita mundialista norteamericana con una racha de 24 años sin ser campeón mundial.

Con información de la agencia Noticias Argentinas