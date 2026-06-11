Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro en la previa del Mundial 2026 y se perdería el debut

El defensor de la Selección argentina Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro de grado 1 en el sóleo de la pierna izquierda, que lo marginaría de los primeros días de competencia en el Mundial 2026.

El futbolista sintió la molestia en el entretiempo del amistoso ante Honduras, disputado el pasado sábado 6 de junio, y en principio se creía que era una sobrecarga, aunque el diagnóstico fue algo más grave de lo esperado.

Consolidado como el lateral izquierdo titular del seleccionado argentino, Tagliafico se podría perder las dos primeras fechas, ante Argelia y Austria, por lo que el entrenador Lionel Scaloni deberá probar alternativas.

En una Selección que llega con varios futbolistas con lo justo desde lo físico, el cuerpo técnico del combinado nacional se encontró con otra mala noticia al confirmarse la lesión que sufrió Nicolás Tagliafico, una pieza difícil de reemplazar en el costado izquierdo de la defensa.

El lateral surgido en las inferiores de Banfield había sido titular en el anteúltimo amistoso de la Selección argentina, un triunfo por 2-0 ante Honduras, pero había pedido el cambio en el entretiempo.

Según surgió, el defensor que puede desempeñarse tanto de lateral como de central por izquierda tuvo la sensación de haber sufrido una sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda por lo que optó por ser sustituido, aunque el diagnóstico final confirmó un desgarro de primer grado.

En ese contexto, el jugador del Olympique de Lyon francés se perderá, en principio, los dos primeros partidos de la Selección en el grupo J, ante Argelia y Austria, y podría volver a ser convocado para el encuentro ante Jordania, que definirá la primera fase, con el cuerpo técnico dirimiendo si puede ser titular o deba ir al banco de suplentes.

Aunque las características de “Taglia” lo convierten en un futbolista difícil de reemplazar, con un gran timing defensivo, atención en la marca y templanza para jugar en momentos difíciles, Lionel Scaloni cuenta con distintas opciones para jugar por el sector izquierdo.

Entre quienes se pueden desempeñar de lateral por izquierda se encuentran los defensores centrales Lisandro Martínez y Facundo Medina, el último más acostumbrado a situarse por la banda, el mediocampista Valentín Barco, que a pesar de asentarse como volante hizo inferiores como marcador de punta izquierdo, y el delantero Nicolás González, un comodín con el que cuenta Scaloni para jugar en cualquier lugar de la banda izquierda.

Con información de la agencia Noticias Argentinas