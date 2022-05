Alberto F insiste en la mejora económica: “El trabajo ahora es distribuir el crecimiento”

El presidente Alberto Fernández encabezó este martes, en la ciudad pampeana de General Pico, una nueva reunión de Gabinete Federal, en el marco del proyecto Capitales Alternas, donde suscribió una serie de convenios y realizó anuncios de obras para esa provincia que alcanzarán una inversión total de más de 21 mil millones de pesos.

“Estamos en el camino correcto, en donde la economía y el empleo crecen. El trabajo ahora es distribuir adecuadamente ese crecimiento”, precisó el mandatario durante la actividad en el Club Argentino de esa ciudad, en la que estuvo acompañado por el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros de Interior, Eduardo de Pedro; y Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso.

“Todos nuestros ministros tienen que trabajar para que distribuyamos mejor los recursos que generamos”, destacó en esa línea y definió: “Yo les aseguro que vamos a poder hacer esa Argentina justa que de una vez y para siempre debemos construir”.

“Una sociedad donde unos pocos acumulan y millones distribuyen pobreza es una mala sociedad, por eso tenemos que lograr que la Argentina se desarrolle por igual en todos los rincones de la patria. Esa es la tarea que tenemos como gobierno trabajando juntos e integrándonos, cumpliendo los compromisos que tenemos con la gente”, precisó el mandatario.

El agua

Sobre las tareas vinculadas a la provisión de agua que el Gobierno nacional lleva adelante en la provincia, el jefe de Estado definió: “El agua se ha convertido en un recurso escaso y tenemos que tener la inteligencia suficiente para administrarla adecuadamente”, y precisó: “La necesidad que tienen las provincias para la industria y la producción agrícola es algo que todos debemos poner en valor y entender”.

En esa línea, explicó que “las cuatro provincias por donde pasa el río Colorado, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, me han pedido que hagamos un estudio del impacto ambiental sobre los efectos que podría generar la construcción de la obra hídrica. Y yo haré lugar a que se haga ese estudio porque, así como los gobiernos no son propiedad de los que gobiernan, los ríos son propiedad de los argentinos y las argentinas que los necesitan”.

Acuerdos

Durante la actividad, de la que también participó el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, los ministros de Interior y de Obras Públicas, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad firmaron sendos acuerdos con la provincia para apoyar y fortalecer los dispositivos territoriales existentes, además de llevar adelante mejoras en obras hídricas e institucionales para La Pampa por un total de 21.195.765.173 pesos.

Al tomar la palabra, el gobernador provincial destacó que esos convenios “promueven una Argentina cada vez más federal y menos unitaria”, y definió: “El acompañamiento del Gobierno nacional nos permite hacer muchas obras en la provincia que están marcando un antes y un después” en La Pampa.

Ministros

Por su parte, Manzur precisó que las medidas que el Gobierno nacional lleva adelante en la provincia forman parte “de lo que buscamos todos los días que es que haya trabajo, se agregue valor a lo que producimos para generar una sociedad que incluya y dé oportunidades. Esos son nuestros principios y lo que vamos a seguir haciendo”.

“Estamos, por indicación del Presidente de la Nación, reparando una deuda con La Pampa que fue una provincia castigada en materia de obra pública entre 2015 y 2019”, precisó Katopodis al tiempo que subrayó: “Nos encontramos invirtiendo un 450 por ciento más de lo que recibió” esa jurisdicción “en 2019. Detrás de cada obra, estamos definiendo cuál es el modelo de desarrollo y el plan productivo que necesita la Argentina”.

El ministro de Pedro aseguró que “el federalismo es la posibilidad concreta de cada argentino de tener trabajo en cada rincón de nuestro país”, sobre el que precisó: “Desarrollamos el proyecto de ley de Capitales Alternas para que una ciudad por provincia tenga las obras necesarias que generen trabajo, dignidad y felicidad a lo largo y a lo ancho de la Argentina”.

A su llegada a la provincia, el jefe de Estado recorrió las instalaciones de la fábrica de silobolsas de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), ubicada en la Zona Franca de General Pico, donde se producen y comercializan entre 50 y 55 mil silobolsas y films de polietileno anualmente; e inauguró a continuación el Centro de Transferencia Sur, un espacio para acopio transitorio de residuos sólidos que permitirá descomprimir el flujo de desechos en más de 11 mil toneladas anuales y beneficiará a más de 30 mil vecinos y vecinas.

Textuales de la reunión de Gabinete Federal:

Fernanda Alonso (intendenta de General Pico)

«Para General Pico, ser capital alterna, nos permitió cumplir sueños que veníamos proyectando a lo largo de mucho tiempo y que hoy, desde el gobierno nacional y provincial van a garantizar a generaciones futuras un derecho universal como es el acceso al agua»

Juan Manzur (Jefe de Gabinete)

«Sabemos que estamos en una provincia que sorteó todas las dificultades desde 2015 a 2019, que no tomó deuda, que siguió adelante, que nunca perdió el norte, que siempre estuvo trabajando para que su gente todos los días esté mejor. Yo me reúno muchas veces con Sergio Ziliotto y él siempre me trae propuestas, hablando para adelante. Eso tiene que ver con lo que somos nosotros: estamos llenos de proyectos, de esta mirada optimista hacia adelante, pero lo cierto es que hoy tenemos la sensación de un futuro mejor para La Pampa y la Argentina a partir de las cosas que se están haciendo».

Gabriel Katopodis (ministro de Obras Públicas)

«Este es un gobierno que habla por los hechos, que está más preocupado en hacer que en decir. Por eso inauguramos recién el Centro de Transferencia de Residuos Sólidos firmamos el acta que va a dar inicio a las obras de desagüe pluviales, la construcción de dos escuelas técnicas, la inversión para las cisternas y la estación de bombeo. Y por eso, las obras que llevando adelante fueron todas prioridades definidas por el gobierno provincial, todas las obras que hoy significa e implica una inversión de 42.600 millones de pesos, un 450 por ciento más que lo que recibió en el 2019».

Eduardo de Pedro (ministro del Interior)

«Hoy venimos a reafirmar la palabra del Presidente de la Nación que cuando asumió dijo que este gobierno iba a ser un gobierno federal. Cuando discutimos que era el federalismo surgieron mucha definiéndonos, pero para nosotros el federalismo es la posibilidad concreta de cada argentino y argentina de tener trabajo en cada rincón de nuestro hermoso país».

Sergio Ziliotto (gobernador de La Pampa)

«Quiero decirle sinceramente gracias a nuestro Presidente de la Nación, no solo porque por primera vez en la historia de la provincia de La Pampa un presidente viene 3 veces a recorrerla, a charlar con la gente, a ver la actividad productiva, interiorizarse sobre los problemas para así tomar la mejor de las decisiones. Pero principalmente quiero darle las gracias por venir a cumplir con la palabra. Hoy, en momentos en que se bastardea la política y que todo lo malo es la política, tenemos aquí un claro ejemplo y es nada mas y nada menos que el respeto a la palabra empeñada».