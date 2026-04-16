Del 17 al 19 de abril, la localidad de Polvaredas, en el partido de Saladillo (provincia de Buenos Aires), será nuevamente el punto de encuentro para los amantes de la cultura vintage con la realización de una nueva edición de Clásica Retro, con entrada libre y gratuita.

Ubicado a poco menos de 30 kilómetros de la ciudad de Saladillo y a unos 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este pueblo rural se transforma durante tres días en un escenario donde el pasado cobra vida. El evento tendrá lugar en el predio del ferrocarril, un espacio cargado de historia que se resignifica como epicentro de una propuesta que combina tradición, comunidad y pasión por lo clásico.

La iniciativa reúne una amplia variedad de atractivos: feria temática, exhibición de autos y motos de época, espacios de coleccionismo, música en vivo, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia, consolidándose como una experiencia integral que convoca a miles de visitantes de distintos puntos del país como así también a familias enteras.

Clásica Retro vuelve a encender motores en Polvaredas

Polvaredas, además, es reconocido por ser el lugar de origen de Augusto “Pirincho” Cicaré, pionero de la industria aeronáutica nacional, cuyo legado sigue marcando la identidad de la comunidad y funciona como inspiración para proyectos que impulsan el crecimiento local.

Detrás de esta propuesta se encuentra Gustavo Ferreyra, creador y organizador de Clásica Retro, vecino de la localidad y apasionado por los vehículos clásicos. Inspirado en los tradicionales encuentros europeos conocidos como “autojumble”, Ferreyra impulsó esta iniciativa con el objetivo de generar un espacio de encuentro y, al mismo tiempo, potenciar el perfil turístico y cultural del pueblo.

Clásica Retro vuelve a encender motores en Polvaredas

“Clásica Retro nació con la idea de poner a Polvaredas en el mapa, de mostrar todo lo que este lugar tiene para ofrecer desde su historia y su gente”, señala Ferreyra. Y agrega: “Es una fiesta que mezcla autos, cultura y comunidad, donde cada edición supera a la anterior gracias al compromiso de todos.Este año para nosotros será fabuloso; en la dinámica del evento hemos iluminado un predio de cinco manzanas con 1600 lamparitas. Lo hemos dado todo para que esta propuesta se disfrute desde el rincón más pequeño hasta el más grande, de punta a punta”, destacaron desde la organización.

El crecimiento del evento refleja ese espíritu: desde su primera edición en 2022 con 35 puestos, la feria se expandió de manera sostenida, sumando cada vez más participantes y visitantes, hasta consolidarse como una de las propuestas vintage más importantes de la región.

Clásica Retro vuelve a encender motores en Polvaredas

Con una identidad propia y un fuerte arraigo en la cultura local, Clásica Retro reafirma su lugar como una celebración que trasciende lo expositivo para convertirse en una experiencia colectiva donde el pasado, la pasión y la comunidad se encuentran.@clasicaretro

El evento cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Saladillo, fortaleciendo su crecimiento y posicionamiento dentro de la agenda turística regional. En este sentido, la directora de Turismo, Leticia Colás, expresó su satisfacción por el desarrollo de este tipo de propuestas: “Estamos muy felices de ver cómo estos eventos siguen creciendo, porque no solo permiten mostrar las bellezas de un pueblo rural como Polvaredas, sino que también impulsan a emprendedores y generan nuevas oportunidades para la comunidad”. Además, destacó que quienes visitan la fiesta no solo disfrutan de la propuesta, sino que también recorren el destino, conocen su historia y el valor de su gente, incluyendo el legado de Augusto “Pirincho” Cicaré, pionero de la industria aeronáutica nacional. En ese marco, los visitantes pueden acceder a recorridos que invitan a descubrir espacios vinculados a su historia, como la herrería donde fundió sus primeras piezas, la calle donde voló por primera vez su helicóptero, así como sitios tradicionales del pueblo que forman parte de la identidad cultural.