En el ámbito previsional nacional se generó un cambio fundamental hace poco más de un año. A partir de Marzo de 2025 las personas que desean jubilarse y saben que al llegar a la edad jubilatoria (60 años para las mujeres/ 65 años para los hombres) no van a reunir los 30 años de aportes que la ley les pide, deben con urgencia planificar su jubilación ya que la regla es clara “se pueden adquirir UCAPS hasta el día antes de cumplir la edad jubilatoria”.

La realidad actual en moratorias previsionales, actualmente se encuentran vigentes dos moratorias previsionales: una de ella es la Ley 24476 que permite regularizar a muy bajo costo aportes previsionales desde los 18 años hasta 09/1993, es decir, solo algunas personas pueden utilizarlas y en caso de hacerlo no se logra sólo con esta moratoria reunir la totalidad de los aportes exigidos y la otra es la Ley 27705 que permite adquirir UCAP (Unidad de cancelación de aportes previsionales) desde los 18 años hasta Marzo de 2012, pero sin embargo ésta último no sólo es mucho más costosa sino que tiene un requisito excluyente de que sólo pueden adquirirse en mujeres desde los 50 a los 59 años y en hombres de los 55 a 64 años; es decir, si esperas a cumplir la edad jubilatoria no podrás utilizarla.

Este laberinto previsional tiene una salida concreta y segura: planificar y armar tu rompecabezas previsional con el asesoramiento jurídico indicado para que puedas evaluar la posibilidad de combinar moratorias, herramientas para comprar al menor costo posible, proyectar con anticipación hace que las cuotas sean más accesibles a tu bolsillo y también asegurarte no perder la posibilidad de jubilarte por no conocer las condiciones de la normativa vigente.

Estábamos acostumbrados a que llegaba la edad jubilatoria la gente al iniciar el trámite podía usar la moratoria previsional, es decir, comprar los años de aportes que faltaban y que se lo descuenten de su jubilación; esa realidad ya no es una opción “el que no planifica, se queda sin jubilación”

Un dato relevante es que la UCAP aumenta su valor en forma mensual, es decir, con la Ley 27705 no existe un monto fijo para regularizar aportes previsionales y comenzar con tiempo a ocuparte también repercutirá en tu bolsillo ya que no solo gastarás menos sino que también tendrás mayor cantidad de cuotas para comprar.

Paula Riéffolo

El consejo como abogada previsionalista es que le des a tu jubilación la importancia que se merece, que no la dejes al azar y la asegures PLANIFICANDO el mejor haber posible con el menor costo existente aplicando una “estrategia legal inteligente”.

Te jubilas una sola vez y ese haber tiene que reflejar el esfuerzo de toda una vida.

Por: Ab.Paula Riéffolo, especialista en Derecho Previsional @paularieffolo.abogada