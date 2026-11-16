El largometraje protagonizado por Mimi Lazo, ganó el premio al Mejor Largometraje Latinoamericano en el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

“El pez que fuma”, el filme dirigido por Luis Fernández, se consagró con el premio Astor Piazzolla a Mejor Largometraje en la Competencia Latinoamericana de la 41° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde tuvo su estreno internacional.

Ambientada en el universo de un famoso burdel, cuenta la apasionante historia de La Garza, una mujer que gobierna el lugar mientras la decadencia de su amante y guardián, amenaza con desmoronar ese mundo. La llegada de un joven ambicioso abre una nueva posibilidad y la obliga a decidir si comparte su reino o se atreve a gobernar sola, en un entorno atravesado por el deseo, la traición y la violencia.

El clásico de Chalbaud

Protagonizada por Mimí Lazo, Jorge Reyes, Fran Berenguer y Claudia Mercedes Rojas está basada en el clásico de Román Chalbaud y El Pez que Fuma (el nombre del burdel) recupera así el recorrido de Lazo, la protagonista; quien formó parte del elenco original de la primera versión de esta audaz película rodada en 1976. Su participación en aquella producción —que incluyó el primer desnudo de la historia del cine venezolano— marcó su vida y su carrera en una industria dominada por hombres.

Décadas después, el regreso a la historia vuelve a cruzar su destino personal con el de La Garza -una mujer que se rebela contra un entorno patriarcal y busca recuperar el control de su vida- y a través de una mirada autobiográfica, Mimi Lazo y el director, Luis Fernández enlazan la ficción con sus propias vidas y con las consecuencias que tuvo para ambos haber protagonizado esta historia en los años noventa.

Comentarios de la crítica

“Extravagante, por momentos delirante, la propuesta de Fernandez reivindica la capacidad del arte para sobrevivir al paso del tiempo”, Bruno Calabrese.

“Lo que consigue con los cambios de registro es fabuloso. Fomenta un diálogo entre distintas épocas que rompe con la ficción, sin nunca romper literalmente con ella” – Tomás Liberato.

Ficha Técnica

EL PEZ QUE FUMA

Duración: 103 min

Idioma: Español

Director: Luis Fernández

Productores: Mimi Lazo, Luis Fernández, Patricia González, Enrique Fernández, José Antonio Varela y David De Lima

Dirección de fotografía: Antonio García

Montaje: Nerea Mugüerza

Cámara: José Antonio Varela

Diseño de producción: Luis Fernández

Dirección de arte: Angélica Burgos Colls

Vestuario: Gabriela Martínez

Música original: José Cuesta y Rocío Morera

Participaciones musicales: Mona Caló de Los Melódicos, Palola, Alfredo Naranjo y El Guajeo

Compañías Productoras: Broadway en Español Films, 8SML Producciones, El Sueño Eterno (España), Divarte Cine y David De Lima Producciones, en asociación con Producciones Etiopía y el Circuito Gran Cine

Elenco: Mimi Lazo, Fran Berenguer, Jorge Reyes, Claudia Rojas, Rafael Romero, Karina Velázquez, Alejandra Sandoval, Carlota Sosa, Francis Rueda, Angélica Vitanza, Antonio Cuevas, Andrés Lazo; actuaciones especiales de Estelita Del Llano, Hugo Carregal y José Torres.