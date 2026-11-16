La histórica yesera Corral, de General Roca, cerró definitivamente tras más de un siglo de actividad. La multinacional ETEX, propietaria de Durlock, despidió a los últimos trabajadores y trasladará la producción a La Pampa.

La histórica yesera Corral de General Roca cerró definitivamente sus puertas luego de más de 120 años de actividad industrial. La decisión fue ejecutada por ETEX, el grupo multinacional belga propietario de Durlock en Argentina, que despidió a los últimos 11 trabajadores de la planta y al gerente.

El establecimiento funcionaba en Stefenelli, una zona de General Roca, provincia de Río Negro, y estaba dedicado al procesamiento de yeso. Con el cierre, la compañía puso fin a una actividad productiva que había comenzado en 1905 y que atravesó más de un siglo de historia regional.

La confirmación llegó durante la segunda semana de noviembre, después de varios días de incertidumbre por las desvinculaciones y el futuro de las instalaciones. Los últimos empleados que permanecían en la empresa fueron despedidos mientras comenzaba el retiro del material que todavía estaba almacenado en los galpones.

La firma justificó la decisión por la caída de las ventas y los cambios en el mercado de la construcción, factores que llevaron a reorganizar su estructura productiva. La actividad que se desarrollaba en General Roca será concentrada en General Acha, La Pampa, donde Durlock cuenta con su planta de mayor tamaño.

Más de 120 años de historia industrial

La historia de Compañía Corral se remonta a 1905, cuando comenzaron los primeros trabajos de explotación de yeso en la región. La empresa fue una de las industrias pioneras de la Patagonia y desarrolló su actividad minera con reservorios al norte de JJ Gómez y una planta de procesamiento en Stefenelli.

En 2007, María Teresa Corral, hija del fundador, vendió la compañía al grupo belga ETEX. Para entonces, la empresa contaba con una plantilla de 60 trabajadores, de acuerdo con los reportes vinculados con aquella operación.

Desde su incorporación al grupo internacional, la histórica yesera quedó bajo la órbita empresarial de Durlock, una de las marcas de referencia en el mercado argentino de placas de yeso y materiales para la construcción.

El proceso de reducción de personal se había iniciado antes del cierre definitivo. Algunas desvinculaciones se concretaron mediante acuerdos con los trabajadores, mientras que las últimas notificaciones profundizaron la preocupación por la continuidad de la planta.

La producción se concentra en La Pampa

La decisión de ETEX implica trasladar la actividad de procesamiento a General Acha, donde funciona la principal planta de Durlock. La empresa también cuenta con otro establecimiento en Malargüe, Mendoza.

El cierre de General Roca se produce en un contexto particular para la actividad minera provincial. Según datos de la Secretaría de Minería, durante 2025 la extracción bruta de yeso en Río Negro alcanzó las 466.652 toneladas, un crecimiento del 107,3% respecto del año anterior. El procesamiento llegó a 502.875 toneladas, con una suba del 38,1%.

Sin embargo, el crecimiento de la extracción no se tradujo en una mayor continuidad industrial para la histórica planta de Stefenelli. La demanda de yeso está vinculada, entre otros factores, al movimiento de la construcción, que no muestra señales claras de reactivación, especialmente en las obras particulares.

Tras el retiro de los últimos materiales almacenados, las instalaciones quedarán bajo custodia de personal de seguridad y conservarán sus habilitaciones vigentes. Esa situación deja abierta la posibilidad de una eventual reactivación durante 2027, aunque por el momento no existe un anuncio empresarial que confirme una reapertura.

Con información de agencia MundoGremial