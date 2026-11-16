Otra encuesta confirma que Javier Milei no gana si hay balotaje
Un estudio de Tendencias midió un empate técnico en primera vuelta, pero una ventaja de 10,5 puntos de Axel Kicillof sobre Javier Milei en un eventual balotaje
A dos décimas de diferencia en la primera vuelta, pero diez puntos y medio de desventaja en el mano a mano. Esa es la fotografía que dejó la última encuesta nacional de la consultora Tendencias sobre el escenario electoral de 2027, con Javier Milei y Axel Kicillof como protagonistas. El relevamiento se realizó sobre 5.578 casos online entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre, con un margen de error de +/- 1,3%, según consignó la cobertura del estudio.
En la primera vuelta, el gobernador bonaerense reúne el 34,0% de las intenciones de voto y el Presidente alcanza el 33,8%, una diferencia que queda dentro del margen de error. Más atrás aparecen Myriam Bregman, con 10,4%, y Juan Schiaretti, con 7,1%. El 6,3% votaría en blanco o anularía su voto y el 8,4% todavía no sabe qué haría.
El balotaje y la comparación con agosto
La situación cambia en una hipotética segunda vuelta. Según Tendencias, Kicillof se impondría por 47,4% a 36,9%, una ventaja de 10,5 puntos. En agosto, la misma consultora había medido una diferencia de 8,8 puntos en el mismo escenario. En el balotaje, el 6,4% votaría en blanco, el 5,1% no concurriría a votar y el 4,2% no sabe qué haría.
En primera vuelta, la comparación con agosto también muestra estabilidad: Kicillof 33,7% y Milei 32,4% en aquel relevamiento, con una leve ventaja para el bonaerense que se mantiene en octubre.
Los pisos y techos que explican la diferencia
El informe midió los pisos y techos electorales de cinco dirigentes: Milei, Kicillof, Patricia Bullrich, Sergio Massa y Myriam Bregman. El Presidente registra el mayor porcentaje de voto seguro, con un 28,3% que afirma que definitivamente lo votaría. Sin embargo, también presenta el rechazo más elevado: el 58,4% asegura que nunca lo votaría, por encima del 55,8% de agosto.
Kicillof, en cambio, presenta el mayor techo electoral, con un 45,0% de potencial de voto, integrado por un 23,5% que asegura que lo votaría y un 21,5% que considera que podría hacerlo. El gobernador registra, además, un rechazo del 48,5%, inferior al del Presidente. Bullrich aparece con el piso electoral más bajo entre los cinco dirigentes medidos, con un 10,1% de voto seguro.
El propio informe resume esa dinámica: «Milei conserva el voto duro más grande (28,3% ‘seguramente lo votaría’), pero su rechazo sube a 58,4% (55,8% en agosto). Kicillof reúne el mayor potencial (45,0% entre ‘seguramente’ y ‘podría votarlo’), y eso se expresa en segunda vuelta: le ganaría un ballotage a Milei por 47,4% a 36,9%, una ventaja de 10,5 puntos».
La peor evaluación del Gobierno en la serie
La gestión nacional alcanzó en octubre su peor registro: 63,7% de imagen negativa contra 36,3% de positiva. En diciembre de 2025 la evaluación todavía estaba pareja, con 50,6% de aprobación y 49,4% de rechazo. Dentro de ese total, la imagen negativa pura llega a 54,2% y la negativa regular a 9,5%. La positiva pura cayó a 20,5%, su quinta baja consecutiva.
La imagen personal de Milei sigue la misma trayectoria: registra 35,0% de valoración positiva, el nivel más bajo de la serie y por debajo incluso del de Massa.
Economía, responsabilidades y humor social
En materia económica, el 40,1% de los encuestados afirmó no llegar a fin de mes y el 21,1% debió recortar gastos para lograrlo. Otro 19,7% llega, pero ya no puede ahorrar, mientras que el 19,0% llega y logra ahorrar. Respecto del año próximo, el 42,0% cree que su economía estará peor y el 27,0% piensa que estará mejor.
La atribución de responsabilidades también se movió: el 46,9% señala al Gobierno de Milei como responsable de los problemas económicos actuales, el registro más alto de la serie. El 30,7% apunta a la administración de Alberto Fernández, el 18,6% culpa a ambos y el 3,8% no sabe o no contesta.
En cuanto al humor social, la esperanza lidera los sentimientos hacia el Gobierno con 30,4%, pero la bronca aparece muy cerca, con 29,7%. La distancia de 0,7 puntos es la más corta de la serie. Completan el cuadro la preocupación (22,3%), el miedo (9,0%), la incertidumbre (7,1%) y la indiferencia (1,5%).
Preocupaciones y rol del Estado
La economía, el trabajo y los ingresos concentran el 42,8% de las menciones entre las principales preocupaciones, mientras que la inflación aparece con apenas 1,1%. Entre los votantes de Milei, los temores más frecuentes son el regreso del kirchnerismo (20,0%) y la inseguridad (15,4%).
Por último, la encuesta indagó sobre el rol del Estado: el 54,1% considera que debe garantizar todas las necesidades, como salud, educación y vivienda; el 31,1% opina que debe intervenir donde el mercado falla y proveer servicios esenciales; y el 14,8% sostiene que debería reducirse al mínimo y regirse por el mercado.
El informe concluye: «En conjunto, octubre describe un equilibrio inestable: un gobierno en su peor evaluación, un oficialismo replegado sobre su núcleo y una oposición que todavía no convierte el malestar en ventaja en primera vuelta, aunque sí en la segunda».