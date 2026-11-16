Un estudio de Tendencias midió un empate técnico en primera vuelta, pero una ventaja de 10,5 puntos de Axel Kicillof sobre Javier Milei en un eventual balotaje

A dos décimas de diferencia en la primera vuelta, pero diez puntos y medio de desventaja en el mano a mano. Esa es la fotografía que dejó la última encuesta nacional de la consultora Tendencias sobre el escenario electoral de 2027, con Javier Milei y Axel Kicillof como protagonistas. El relevamiento se realizó sobre 5.578 casos online entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre, con un margen de error de +/- 1,3%, según consignó la cobertura del estudio.

En la primera vuelta, el gobernador bonaerense reúne el 34,0% de las intenciones de voto y el Presidente alcanza el 33,8%, una diferencia que queda dentro del margen de error. Más atrás aparecen Myriam Bregman, con 10,4%, y Juan Schiaretti, con 7,1%. El 6,3% votaría en blanco o anularía su voto y el 8,4% todavía no sabe qué haría.

El balotaje y la comparación con agosto

La situación cambia en una hipotética segunda vuelta. Según Tendencias, Kicillof se impondría por 47,4% a 36,9%, una ventaja de 10,5 puntos. En agosto, la misma consultora había medido una diferencia de 8,8 puntos en el mismo escenario. En el balotaje, el 6,4% votaría en blanco, el 5,1% no concurriría a votar y el 4,2% no sabe qué haría.

En primera vuelta, la comparación con agosto también muestra estabilidad: Kicillof 33,7% y Milei 32,4% en aquel relevamiento, con una leve ventaja para el bonaerense que se mantiene en octubre.

Los pisos y techos que explican la diferencia

El informe midió los pisos y techos electorales de cinco dirigentes: Milei, Kicillof, Patricia Bullrich, Sergio Massa y Myriam Bregman. El Presidente registra el mayor porcentaje de voto seguro, con un 28,3% que afirma que definitivamente lo votaría. Sin embargo, también presenta el rechazo más elevado: el 58,4% asegura que nunca lo votaría, por encima del 55,8% de agosto.

Kicillof, en cambio, presenta el mayor techo electoral, con un 45,0% de potencial de voto, integrado por un 23,5% que asegura que lo votaría y un 21,5% que considera que podría hacerlo. El gobernador registra, además, un rechazo del 48,5%, inferior al del Presidente. Bullrich aparece con el piso electoral más bajo entre los cinco dirigentes medidos, con un 10,1% de voto seguro.

El propio informe resume esa dinámica: «Milei conserva el voto duro más grande (28,3% ‘seguramente lo votaría’), pero su rechazo sube a 58,4% (55,8% en agosto). Kicillof reúne el mayor potencial (45,0% entre ‘seguramente’ y ‘podría votarlo’), y eso se expresa en segunda vuelta: le ganaría un ballotage a Milei por 47,4% a 36,9%, una ventaja de 10,5 puntos».

La peor evaluación del Gobierno en la serie

La gestión nacional alcanzó en octubre su peor registro: 63,7% de imagen negativa contra 36,3% de positiva. En diciembre de 2025 la evaluación todavía estaba pareja, con 50,6% de aprobación y 49,4% de rechazo. Dentro de ese total, la imagen negativa pura llega a 54,2% y la negativa regular a 9,5%. La positiva pura cayó a 20,5%, su quinta baja consecutiva.

La imagen personal de Milei sigue la misma trayectoria: registra 35,0% de valoración positiva, el nivel más bajo de la serie y por debajo incluso del de Massa.

Economía, responsabilidades y humor social

En materia económica, el 40,1% de los encuestados afirmó no llegar a fin de mes y el 21,1% debió recortar gastos para lograrlo. Otro 19,7% llega, pero ya no puede ahorrar, mientras que el 19,0% llega y logra ahorrar. Respecto del año próximo, el 42,0% cree que su economía estará peor y el 27,0% piensa que estará mejor.

La atribución de responsabilidades también se movió: el 46,9% señala al Gobierno de Milei como responsable de los problemas económicos actuales, el registro más alto de la serie. El 30,7% apunta a la administración de Alberto Fernández, el 18,6% culpa a ambos y el 3,8% no sabe o no contesta.

En cuanto al humor social, la esperanza lidera los sentimientos hacia el Gobierno con 30,4%, pero la bronca aparece muy cerca, con 29,7%. La distancia de 0,7 puntos es la más corta de la serie. Completan el cuadro la preocupación (22,3%), el miedo (9,0%), la incertidumbre (7,1%) y la indiferencia (1,5%).

Preocupaciones y rol del Estado

La economía, el trabajo y los ingresos concentran el 42,8% de las menciones entre las principales preocupaciones, mientras que la inflación aparece con apenas 1,1%. Entre los votantes de Milei, los temores más frecuentes son el regreso del kirchnerismo (20,0%) y la inseguridad (15,4%).

Por último, la encuesta indagó sobre el rol del Estado: el 54,1% considera que debe garantizar todas las necesidades, como salud, educación y vivienda; el 31,1% opina que debe intervenir donde el mercado falla y proveer servicios esenciales; y el 14,8% sostiene que debería reducirse al mínimo y regirse por el mercado.

El informe concluye: «En conjunto, octubre describe un equilibrio inestable: un gobierno en su peor evaluación, un oficialismo replegado sobre su núcleo y una oposición que todavía no convierte el malestar en ventaja en primera vuelta, aunque sí en la segunda».