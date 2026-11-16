Un nuevo escape de gas en Lanús obligó a evacuar la zona de la estación y cortar el tránsito, mientras vecinos marchan a Metrogas por la explosión del viernes.

A menos de una semana de la explosión que dejó un muerto y 30 heridos en Remedios de Escalada, Lanús volvió a vivir horas de tensión. Este lunes, un escape de gas en la calle Hipólito Yrigoyen al 4600, a la altura de la estación Lanús del Tren Roca, obligó a desplegar un operativo preventivo, evacuar la zona y cortar el tránsito, según consignó la cobertura de la jornada.

La alerta se originó por el reclamo de un vecino por una pérdida de gas de baja presión. Una cuadrilla de Metrogas llegó al lugar, junto con bomberos y personal de Defensa Civil. Los agentes colocaron cintas de peligro y pidieron a vecinos y peatones que se alejaran de la esquina. También solicitaron apoyo policial para extender el perímetro.

El operativo y la falla detectada

Los operarios abrieron un pozo sobre la vereda de 25 de Mayo, frente a un banco ubicado en la esquina de la estación, y constataron una falla en una conexión de la red domiciliaria de baja presión. En un primer momento utilizaron palas y evitaron encender el generador y las herramientas neumáticas como medida preventiva. Una vez que evaluaron la conexión y garantizaron la ventilación, encendieron el equipo y ampliaron la excavación.

El operativo se reforzó con tres autobombas de los Bomberos Voluntarios de Lanús. Dos fueron desplegadas en la esquina donde trabajaban los operarios y los bomberos extendieron una línea de agua de manera preventiva.

El impacto en el transporte y en el Banco Nación

El servicio de trenes continuó funcionando con normalidad, aunque los pasajeros solo podían ingresar a la estación por un corredor seguro habilitado a la altura de la calle Piñeiro. Las dársenas de colectivos quedaron dentro del perímetro de seguridad y las unidades debieron desviarse por calles paralelas. La avenida Hipólito Yrigoyen permaneció interrumpida a la altura de la estación.

En paralelo, el Banco Nación informó que la sucursal Remedios de Escalada permanecerá cerrada hasta nuevo aviso por los operativos. Los clientes podrán dirigirse a las sedes de Banfield, en avenida Alsina al 638; Lanús Este, en Anatole France al 1961; y Lanús Oeste, en avenida Hipólito Yrigoyen al 4150, en el horario habitual de 10 a 15.

La marcha de los vecinos y el cierre de la sucursal de Metrogas

Decenas de vecinos se movilizarán este lunes a las 11 desde la esquina de Hipólito Yrigoyen y Juan de Garay hasta la oficina de Metrogas más cercana, que se encuentra cerrada y custodiada por agentes policiales. Los manifestantes reclaman que se garantice la seguridad para evitar futuros siniestros y exigen asistencia inmediata y viviendas para quienes perdieron sus casas y comercios.

Desde el domingo quedaron habilitados el mail incidenterde@metrogas.com.ar y la línea telefónica (011) 4309-1075 para recibir consultas. «Ya se comenzó a analizar caso por caso las necesidades y se evacúan las dudas respecto al servicio de gas en la zona», informaron desde la empresa distribuidora. Metrogas manifestó estar a «total disposición» de los organismos judiciales, aunque esta mañana cerró su sucursal en Lanús y llamó a la Policía para custodiar la sede.

El contexto: la explosión del viernes en Remedios de Escalada

El siniestro se desencadenó el viernes cerca de las 10:50, luego de que una máquina tuneladora de Exgadet, contratista de Metrogas, dañara la cañería distribuidora. El municipio sostiene que la empresa no activó el sistema de emergencias local en el lapso entre la rotura, a las 9:44, y la explosión. Metrogas afirma que cumplió la normativa.

Como consecuencia, cinco operarios sufrieron heridas y quemaduras, cuatro de ellos internados en estado grave. El municipio detalló que la explosión y el posterior incendio dejaron una persona muerta y 30 heridas, 7 de gravedad. Otras 13 permanecían en observación y diez habían recibido el alta.

La investigación está a cargo de la fiscal Yanina Estévez, de la UFI N°6 de Lanús, quien ordenó la demora de dos directivos de la distribuidora, aunque no quedaron detenidos. La zona roja seguirá con acceso restringido por los peritajes, que se extenderían hasta el viernes, y la demolición de la esquina comenzará cuando la Justicia lo autorice.

El desaparecido y la ayuda a los damnificados

Marcelo García, operario de Metrogas de 47 años, está desaparecido desde el viernes. Este domingo, la fiscalía hizo un cotejo de ADN con un familiar directo para saber si el cuerpo hallado es el suyo. «Aún no tenemos el resultado», dijo a TN su sobrina Georgina.

Tras una reunión del intendente Julián Álvarez con los damnificados, el municipio otorgará una ayuda económica extraordinaria e inmediata a los afectados del epicentro, cuyo monto no informó, y eximirá de tasas municipales a los locales del centro comercial. Además, enviará a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para eximir a los vecinos de la zona del pago de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente.

Desde el Municipio remarcaron el espíritu comunitario: «Lanús es un pueblo solidario y, como siempre, vamos a salir adelante».