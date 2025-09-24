Aparecieron las chicas desaparecidas en La Matanza: Triple femicidio, ultraje y el último video

Los cuerpos de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez fueron hallados en un pozo séptico de Florencio Varela tras cinco días de intensa búsqueda.

Los cuerpos de las tres jóvenes desaparecidas el viernes 19 de septiembre en La Matanza fueron identificados como los de Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Los restos fueron encontrados en un pozo séptico de una vivienda de Florencio Varela, a más de 30 kilómetros de donde fueron vistas por última vez, en lo que se investiga como un triple femicidio con signos de ensañamiento.

El hallazgo y la escena del crimen

El descubrimiento se produjo gracias al rastreo del celular de una de las víctimas, que impactó en una antena de la zona. Al arribar a la vivienda, la policía encontró a dos personas limpiando el lugar con fuerte olor a lavandina. Las pericias iniciales indican que los homicidios habrían ocurrido el mismo viernes de la desaparición.

Fuentes policiales describieron que uno de los cuerpos presentaba signos de desmembramiento y otro tenía una bolsa en la cabeza. En el lugar se hallaron rastros de sangre que serán analizados por los peritos. La casa era alquilada por familiares del principal sospechoso, un ciudadano peruano líder de una organización narco que opera en el barrio 1-11-14 y otras zonas de Flores.

📹 Así fue el momento en que las jóvenes subieron a la camioneta blanca en La Matanza y desaparecieron.



🚔 Hallaron 3 cuerpos en una vivienda de Florencio Varela y los peritos intentan determinar si corresponden a las chicas desaparecidas.



📱 pic.twitter.com/snYUqRGHpu — Noticias Argentinas (@NAagencia) September 24, 2025

La investigación y los detenidos

Hasta el momento hay cuatro personas detenidas vinculadas al líder narco, quienes tendrían domicilios alternativos entre el bajo Flores y el sur del Conurbano. La investigación avanza sobre la base de las imágenes del Centro de Monitoreo de La Matanza, que captaron el momento en que las tres jóvenes subían voluntariamente a una camioneta Chevrolet Tracker blanca con patente adulterada en la Rotonda de La Tablada.

La denuncia formal había sido radicada el domingo por la tarde, y la identificación del vehículo se aportó a la Justicia el lunes por la mañana. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir el trayecto del automóvil, que fue captado en múltiples puntos del recorrido antes de dirigirse hacia Florencio Varela.

El último video y el recorrido fatal

Las imágenes del Centro Operativo Municipal muestran que a las 21:29 del viernes, en la intersección de Crovara y El Tiburón, las tres mujeres abordaban la camioneta. El vehículo tomó avenida Crovara y continuó hasta General Paz, girando hacia la derecha para presumiblemente incorporarse a la autovía.

Registros previos permitieron establecer que la misma camioneta había sido captada a las 21:21 en Chiclana y Brandsen, un minuto después en Argentina y San Pedro, y a las 21:23 en Crovara y Berón de Astrada, siempre desplazándose hacia la zona de La Quila. Los investigadores no pudieron establecer la patente del rodado ya que ni las cámaras ni el lector de patentes lograron identificar el dominio.

La reacción familiar

Familiares de las víctimas llegaron cerca del mediodía a la DDI de La Matanza exigiendo explicaciones sobre el operativo. El marco fue desgarrador, con varios familiares descompensándose frente a las cámaras de seguridad mientras esperaban información sobre el paradero de las jóvenes.

Según denunciaron los familiares, las tres víctimas ejercían habitualmente la prostitución en la zona de Flores, lo que habría facilitado su contacto con la organización criminal ahora señalada como responsable de los homicidios. La pesquisa se concentra ahora en la captura del líder narco de nacionalidad peruana, quien permanece prófugo.