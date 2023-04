Aprobaron un proyecto para que los mapuches no sean considerados pueblo originario argentino

Por mayoría de votos, la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza expresó que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”, manifestó su “repudio al Decreto nacional 805/21”, así como “preocupación” por el procedimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en torno al conflicto mapuche en la provincia.

El texto aprobado durante la sesión surgió de un despacho en mayoría elaborado por la Comisión de Derechos y Garantías, tras escuchar a especialistas en la temática como historiadores, antropólogos y arqueólogos, como también a representantes de pueblos originarios y del INAI, que durante un mes se expresaron al respecto en distintas jornadas de análisis.

Los aportes que dejaron en la comisión más los proyectos presentados por distintos diputados al respecto, sirvieron de base para la elaboración de dos despachos: uno en minoría – que finalmente no prosperó durante el tratamiento en el recinto – y otro en mayoría – el que finalmente resultó aprobado por 30 votos afirmativos.

Por la negativa se expresaron Bruno Ceschin, Valentina Morán, Laura Chazarreta, Edgardo González, Laura Soto, Natalia Vicencio, Néstor Márquez (FdT) y José Luis Ramón (Protectora). En tanto, hubo 6 abstenciones de los diputados Verónica Valverde, Marisa Garnica, Duilio Pezzutti, Roxana Escudero, Julio Villafañe (FdT) y Emanuel Fugazzotto (PV). Además hubo 4 ausentes en la votación: Omar Félix, Juan Pablo Gulino (FdT), Jorge Difonso (UP), y Sandra Astudillo (quien tenía pedido de licencia).

El texto de la Resolución afirma “con base en los aportes científicos, históricos, antropológicos aportados al momento del tratamiento en comisión por especialistas en el tema indígena, que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”.

Asimismo, expresa “repudio por el Decreto N°850/21 del Poder Ejecutivo Nacional, que prorroga y modifica la Ley 26.160, ya que se encuentra viciado de nulidad y fue dictado en contra de la división de poderes”, y a la vez, “preocupación por el procedimiento realizado por el INAI en las Resoluciones 36/2023; 42/2023 y 47/2023 de dicho organismo, omitiendo la debida participación de la Provincia de Mendoza, Municipios involucrados y terceros con intereses legítimos y de los actos posteriores que de estas se deriven”.

Debate

Desde la bancada oficialista, Evelin Pérez (UCR), indicó que “dimos un intenso debate participamos de todas las instancias”. “Tenemos varios puntos sobre los que creemos necesario que esta Cámara se expida, porque tiene que ver con la vulneración de los derechos de los mendocinos, los procedimientos que creemos a nuestro entender, que han sido vulnerados o no han ejercido la constitucionalidad que corresponde”, agregó.

La legisladora añadió que “se encuentran viciados los procedimientos de la Ley 26.160” y que eso aplica sobre “las Resoluciones del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) que están cuestionadas en esta oportunidad” porque “se violaron los procedimientos que correspondían, no hubo participación de la provincia ni de los diferentes municipios involucrados, lo cual no deja que se hayan visto protegidos ni representados los intereses ni de los mendocinos ni de las diferentes instituciones”.

Reflexionó finalmente: “Estamos convencidos de que los procesos históricos de reconocimiento de los derechos de las comunidades originarias deben ser un proceso de sanación que nos lleven al encuentro y no a violentar los procesos sociales, a generar discrepancias y alterar la paz social”.

En coincidencia se expresó Adrián Reche (UCR), quien indicó que “todo el trabajo que se hizo en la comisión de Derechos y Garantías y que representa este despacho de mayoría, significa una reacción a un problema que, como se dijo acá, no estaba en Mendoza. Un problema que no queremos los mendocinos”. Consideró un “actuar ilegítimo e irregular” del INAI y que con ello nos trae “este problema a la provincia de Mendoza. Existen evidencias científicas que los mapuches no son originarios de Mendoza”.

A su turno, el diputado José Luis Ramón (Protectora), que preside la comisión de Derechos y Garantías, destacó y puso en valor el trabajo que se hizo en esta comisión. Manifestó que las resoluciones que se están debatiendo (del INAI) “no reconocen la posesión, ni el título de propiedad, ni se les está cediendo ningún tipo de tierras que tenga el valor de privarnos a los mendocinos, de estos mendocinos que son el pueblo mapuche, de los recursos económicos que la Constitución de Mendoza dice que los superficiales no tienen”.

La diputada Laura Chazarreta (FdT-PJ), manifestó el rechazo al despacho en mayoría destacando que “es un dictamen para anular la identidad de personas, de mendocinos y mendocinas”. Consideró que es “un retroceso de los derechos de los pueblos originarios en Argentina, es racista, negacionista y anticonstitucional”.

El diputado Germán Gómez (FdT-PJ), por su parte, dijo que “los mapuches no son pueblos originarios, conforme marca la Ley 26160, de la provincia de Mendoza”.

Sostuvo, el legislador, que “un informe de un organismo nacional como es el INAI, debería ser imparcial, debería ser objetivo, debería ser igualitario, debería ser equilibrado en la elaboración del mismo, para no transgredir, para no violar, para no conculcar derechos de terceras personas”, por ello, según su óptica, la Resolución del INAI producto del relevamiento “para mí es nula”.

Indicó que “es muy fácil hablar de negacionismo, porque también implica negar lo que sucedió en lo ancestral”; subrayó que “todo debe estar dentro de la ley, nada fuera de ella” y que “los pueblos mendocinos tenían un origen diferente. En el expediente del INAI no hay ninguna denominación de los puelches y pehuenches. ¿No es eso un negacionismo? Los estudios históricos y científicos demuestran que tenían una identidad cultural, social, completamente distinta a los mapuches”.