Latencia, el retardo entre el envío de una señal de ping y la recepción de la respuesta; resulta decisiva para las videollamadas, los juegos en línea y las videoconferencias (cuanto más baja, mejor).

Una latencia más baja significa una conexión más reactiva para videollamadas, juegos en línea y conferencias.

Durante el periodo Nov 2020 – Oct 2021 → Nov 2025 – Oct 2026, Argentina registró la mayor mejora de latencia móvil del G20 (+25 %). Los tres primeros: 1. Argentina (+25 %), 2. Indonesia (+22 %), 2. India (+22 %).

Foco en Argentina

Argentina registra +25 % en latencia móvil, lo que la sitúa en el puesto #1 de 11 de esta clasificación. Supera a Indonesia (+22 %). Todos los países de este grupo mejoraron durante el periodo, lo que apunta a una región dinámica en su conjunto.

El resto de la clasificación

En el conjunto de la clasificación, los valores van de +25 % (Argentina) a +5 % (Alemania), lo que refleja las diferencias en latencia móvil entre países comparables.

# País / Ciudad Valor 1 Argentina +25 % 2 Indonesia +22 % 2 India +22 % 2 Brasil +22 % 5 Francia +18 % 5 Canadá +18 % 7 Italia +12 % 8 Turquía +11 % 9 China +8 % 10 Arabia Saudí +7 % 11 Alemania +5 %

Ámbito: países miembros del G20 · Fuente: nPerf — Nov 2020 – Oct 2021 → Nov 2025 – Oct 2026 · variación respecto al periodo anterior · cuanto más baja, mejor.