Argentina registra la mayor mejora de latencia móvil del G20 (+25 %)
Latencia, el retardo entre el envío de una señal de ping y la recepción de la respuesta; resulta decisiva para las videollamadas, los juegos en línea y las videoconferencias (cuanto más baja, mejor).
Una latencia más baja significa una conexión más reactiva para videollamadas, juegos en línea y conferencias.
Durante el periodo Nov 2020 – Oct 2021 → Nov 2025 – Oct 2026, Argentina registró la mayor mejora de latencia móvil del G20 (+25 %). Los tres primeros: 1. Argentina (+25 %), 2. Indonesia (+22 %), 2. India (+22 %).
Foco en Argentina
Argentina registra +25 % en latencia móvil, lo que la sitúa en el puesto #1 de 11 de esta clasificación. Supera a Indonesia (+22 %). Todos los países de este grupo mejoraron durante el periodo, lo que apunta a una región dinámica en su conjunto.
El resto de la clasificación
En el conjunto de la clasificación, los valores van de +25 % (Argentina) a +5 % (Alemania), lo que refleja las diferencias en latencia móvil entre países comparables.
|#
|País / Ciudad
|Valor
|1
|Argentina
|+25 %
|2
|Indonesia
|+22 %
|2
|India
|+22 %
|2
|Brasil
|+22 %
|5
|Francia
|+18 %
|5
|Canadá
|+18 %
|7
|Italia
|+12 %
|8
|Turquía
|+11 %
|9
|China
|+8 %
|10
|Arabia Saudí
|+7 %
|11
|Alemania
|+5 %
Ámbito: países miembros del G20 · Fuente: nPerf — Nov 2020 – Oct 2021 → Nov 2025 – Oct 2026 · variación respecto al periodo anterior · cuanto más baja, mejor.