Aumentaron 43,4% los locales vacíos en la Ciudad en solo dos meses

En apenas dos meses, la cantidad de locales inactivos en la CABA saltó de 198 a 284 en las principales arterias comerciales, según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El aumento interanual del 38,5% y la explosión del 158,8% en alquileres reflejan una crisis que se profundiza con la caída del 5,6% en ventas minoristas pyme.

El salto bimestral en locales cerrados, uno de los más pronunciados en los últimos años según la serie histórica de la CAC (que monitorea el indicador desde 2014), refleja un agravamiento rápido de la crisis comercial tras el cierre del 2025. En términos interanuales, la comparación con enero-febrero de 2025 muestra un aumento del 38,5%, lo que confirma que la tendencia alcista no es un fenómeno aislado, sino una profundización sostenida.

El desglose de los datos es aún más preocupante en el segmento de locales ofrecidos en alquiler: estos se dispararon un 158,8% respecto al mismo bimestre del año anterior y un 91,3% en relación con noviembre-diciembre de 2025. Por su parte, los locales en venta registraron un incremento interanual del 12,5%, aunque bajaron un 25% en la comparación bimestral.

El relevamiento abarcó las zonas comerciales más emblemáticas de la ciudad y mostró incrementos en la vacancia en prácticamente todas las áreas analizadas, con la única excepción de Avenida Pueyrredón (entre 0 y 1200), que se mantuvo estable respecto al período previo. Calles históricas como Florida, Corrientes, Santa Fe y otras arterias tradicionales presentan un paisaje cada vez más desolado, con abundancia de carteles de “Se Alquila” y “Se Vende” que reemplazan vidrieras activas.

Locales vacíos con un consumo minorista debilitado

Este panorama se enmarca en un contexto de consumo minorista debilitado. De acuerdo con el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas de los comercios pyme cayeron un 5,6% interanual en febrero de 2026 (medidas a valores constantes).

Aunque se observó una leve recuperación mensual del 2,6% respecto a enero —impulsada en parte por el inicio del ciclo lectivo y algunas promociones—, el acumulado del primer bimestre del año registra una retracción del 5,2%. Seis de los siete rubros relevados cerraron en rojo, con caídas destacadas en bazar y decoración (-14,4%), perfumería (-10,7%), alimentos y bebidas (-8,7%) y textiles e indumentaria (-7,4%). Solo el sector farmacia mostró un tímido avance del 0,3%.

La combinación de locales vacíos en aumento acelerado y ventas en caída libre genera un círculo vicioso que pone en jaque la supervivencia de miles de negocios porteños. Con costos operativos elevados, inflación persistente y una demanda cada vez más concentrada en lo esencial, el sector comercial de la Ciudad enfrenta un momento crítico que demanda respuestas rápidas y efectivas para evitar una mayor deserción de persianas bajas en el corazón de Buenos Aires.

