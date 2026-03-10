Javier Milei volvió a atacar a Rocca y a Madanes Quintanilla ante inversores extranjeros: Discurso completo

El presidente Javier Milei volvió a atacar a los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, además de a todo el sector textil, al calificarlos de “prebendarios”, frente a inversores en la inauguración de la Argentina Week, en Nueva York.

“Tenemos gente mala, pero además creativa para el mal. Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil, pero como nadie me puso una cara visible, no puedo atacar de manera directa. Lo que puedo decir que los otros dos son empresarios prevendarios”, disparó Javier Milei este martes en la inauguración del Argentina Week, en Estados Unidos.

En la misma línea, planteó: “Rocca, Madanes, en connivencia con políticos ladrones atacaron a muchos argentinos, pero se terminó. Se terminó la política corrupta. ¿Quién está a favor de la corrupción? Es incómodo hacer estas preguntas, pero estoy dispuesto a hacerlo por una Argentina mejor”.

Defensa de las importaciones

En otro tramo de su discurso, Milei defendió su política de apertura de importanciones en beneficio de “millones de argentinos” y detrimento de los intereses de los emrpesarios mencionados. “Hay un problema asignativo. Están distocionando los precios relativos, produciendo algo que no debería. Si abren, ahora van a poder comprar a 100. Es cierto que ese sector va a ir a pérdida, si no se reconvierte, y desaparece.”, alertó.

Javier Milei en el Argentina Week 2026 (Foto: Presidencia)

“Al margen de que dicho empresario haya apretado al gobierno con que si no le corríamos las barreras iba a tirara a 900 trabajadores en la calle”, planteó además, y completó: “Un día antes de que la reforma laboral sea tratada en el Congreso nos tiró a los 900 trabajadores en la calle. No es un juego de niños. Lo que va a ocurrir es que las personas ahora van a ahorrar y van a poder gastarlos en distintos sectores de la economía».

Asimismo, remarcó: “Si es tan evidente, entonces por qué hay un político que definde esto. Es lógico: es corrupción. Sostienen ese sistema porque sostiene la corrupción. Los Kirchner cuando insultaban a Rocca no lo insultaban porque lo odiaran sino porque negociaban la coima”.

“Cuando peleo, peleo por el bienestar de los argentinos. Una política podría ser utilitarista en lo político y eficiente en lo económico, y aún así ser injusta, por lo que no debería ser defendida”, subrayó el libertario, y añadió: “Si me gano mi dinero justamente, quién carajo es el político para decir en qué puedo gastarlo y en qué no. Es un cercenamiento en la libertad y si la consencuencia de ellos es una barrera comercial, es un robo”.

Agradecimientos a Karina y a ministros

En otro pasaje de su discurso, el mandatario agradeció a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por su política interna y la pérformance electoral de La Libertad Avanza. “En condiciones normales hubiera sido un triunfo en primera vuelta si hubiera sido presidencial. Le quitamos al peronismo la mayoría en las dos cámaras. Estamos pasando reformas que nunca se había logrado. Vaya que políticamente funciona, gracias Jefe”, destacó.

Karina Milei en el Argentina Week 2026 (Foto: Presidencia)

“No tengo duda de que los buenos vamos a ganar. Aún en esta coyuntura, Argentina mejora los términos de intercambio. Hacer las cosas bien paga”, insistió, y completó: “Estamos haciendo todo para terminar de una vez con el kirchnerismo y con el populismo. Nos fue bien en la de medio término, esperemos que nos vaya bien en la general”.

Por último, mencionó a los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Capital Humano, Sandra Pettovello; y de Salud, Mario Lugones, por su desempeño laboral. A excepción de Pettovello, Diego Santilli (Interior), Alejandra Monteoliva (Segurida) y Carlos Presti (Defensa), el resto del Gabinete se encuentra presente en la Argentina Week.

A continuación, los puntos más destacados del discurso:

✅ “Nosotros tenemos como objetivo hacer de Argentina el país más libre del mundo, pero no todos los instrumentos de política son aceptables”.

✅ “El sistema capitalista de libre empresa no solo es más eficiente, sino que, además, es justo”.

✅ “Quizás Rocca y Madanes, en convivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años. Pero se terminó la Argentina corrupta”.

✅ “¿Quién está a favor de la corrupción? Es incómodo cuando uno hace estas preguntas, pero yo estoy dispuesto a hacer este debate por una Argentina mejor”.

✅ “Lo que va a ocurrir es que las personas ahora van a poder ahorrar trescientos y lo van a poder gastar en el resto de los bienes de la economía. Por lo tanto, los empleos que se destruyen en este sector se van a crear en otro que además está en condiciones de competir internacionalmente”.

✅ “Les voy a explicar por qué Argentina es un excelente caso de negocios”.

✅ “Pasamos de ser importadores netos de energía y hoy somos exportadores netos”.

✅ “Otro sector que afortunadamente viene muy bien y que promete mucho es el caso de la minería. Con proyectos de cobre, proyectos de litio, proyectos de oro, proyectos de plata, minerales raros y, obviamente, uranio”.

✅ “Siempre está el sector que tanto ha dado a la Argentina y sigue dando y que puede dar todavía mucho más, que es el sector agropecuario”.

✅ “Naturalmente lo que deviene de la economía del conocimiento, los data centers y, obviamente, todo lo que se puede hacer en el sector financiero”.

✅ “Por lo tanto, la oportunidad de negocio que hay ahí es enorme”.

✅ “Acorde al plan fiscal que tiene armado ‘Toto’, al año 2031 podríamos estar devolviéndole a los argentinos de bien quinientos mil millones de dólares”.

✅ “Todavía el riesgo ‘kuka’, ese escenario catástrofe, ese cisne negro sigue causando daño para lo que serían las colocaciones más allá del 2027”.

✅ “Si el Riesgo País quedara en torno a los 550, la economía argentina crecería a tasas del 4% o 5%, mientras que si el Riesgo cayera a niveles de 220, la economía de Argentina podría estar creciendo al 7% u 8%”.

✅ “La relación deuda producto es no creciente. Por ende, Argentina es solvente intertemporalmente”.

✅ “El primer motor de crecimiento es el que está a cargo del coloso, Federico Sturzenegger”.

✅ “Hemos planteado para este año 10 reformas por ministerio, es decir, 90 paquetes de reformas le vamos a llevar al Congreso para continuar haciendo más libre a la Argentina”.

✅ “Algo que es muy importante en materia de crecimiento económico es el capital humano”.

✅ “Sacamos a los ladrones del medio y mejoró la condición de vida de los vulnerables”.

✅ “Es tan importante la Ley de Modernización Laboral”.

✅ “Es necesario que el mercado laboral sea flexible”.

✅ “El otro tema es el de la apertura. Aquellos países que son más abiertos tienen un PBI per cápita nueve veces más grande”.

✅ “Nos estamos sacando de encima a aquellos que usan el nacionalismo berreta de pacotilla para defender el robo de políticos y de empresarios prebendarios”.