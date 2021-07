Avanza la reforma del Monotributo, ganancias y bienes personales

Julián Ruiz, miembro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) expuso sobre ambos proyectos. Posteriormente la comisión de Presupuesto, presidida por el senador por Córdoba, Carlos Caserio (FdT) pasó a la firma de su dictamen.

El funcionario de la AFIP, Julián Ruiz, expuso sobre las dos iniciativas que arribaron a la Comisión de Presupuesto con la media sanción favorable de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Resaltó que “ambos proyectos tuvieron el apoyo casi unánime de la Cámara de Diputados y en ese sentido me parece importante tratarlos en conjunto porque están relacionados”.

Sobre la ley del monotributo aseguró que “viene a complementar a la que se votó en abril de sostenimiento e inclusión fiscal de los monotributistas”. Recordó también que “en la Argentina existen 4.100.000 monotributistas que tendrán un alivio fiscal”.

Subrayó también que “la norma incluye a quienes pasaron su máximo de facturación. Todos aquellos que tengan deudas de monotributo se establece una moratoria con un plan de hasta 60 cuotas”.

También dijo que “los valores máximos en la actualidad son de 3.700.000 pesos. El alivio fiscal permite reingresar a aquellos que quedaron fuera del régimen simplificado. Este beneficio no alcanza a todos sino a aquellos que durante el 2020 no hayan tenido una facturación mayor a 5.500.000 pesos siempre que no posean bienes personales por más de 6 millones 500 mil pesos, sin contar en este total el valor de la casa habitación”.

Recordó que “los que estén demandando al Estado tienen que desistir de esa demanda y salvo esto no hay mayores condicionamientos”.

Sobre el segundo proyecto resaltó que “la modificación al Impuesto a las Ganancias intenta beneficiar a las inversiones en pesos en detrimento de otras inversiones”. Así es que “las obligaciones negociables en pesos, es decir los Bonos Corporativos, dejarían de estar alcanzados por el gravamen”.

En la reunión que siguió a la presencia del funcionario, no hubo disidencias entre los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y el dictamen pasó a la firma.