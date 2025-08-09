Axel Kicillof visitó Mar Chiquita y prometió que con Fuerza Patria: “Vamos a frenar a Milei”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este viernes que su espacio político acompañó a la sociedad en cada manifestación de los sectores sociales afectados por el Gobierno nacional y destacó que con Fuerza Patria se va a “frenar” al presidente Javier Milei.

“No nos sorprende lo que está pasando en nuestro país: desde un primer momento advertimos que las políticas económicas del Gobierno no les servían a los trabajadores, los jubilados y los empresarios pyme”, sostuvo el gobernador durante un acto en Santa Clara del Mar, donde inauguró la Casa de la Provincia de esa localidad.

En esa línea, expresó que “así como estuvimos en la calle acompañando a nuestro pueblo en cada manifestación, ahora estamos planteando una alternativa con Fuerza Patria para canalizar la bronca y frenar a Milei”.

A lo largo de la jornada, el mandatario provincial también visitó Mar del Plata, donde se fotografío junto a la lista completa de Acción Marplatense, espacio que se referencia en la figura del diputado bonaerense Gustavo Pulti.

Ese espacio se presentará en las elecciones del 7 de septiembre con su propia boleta, dado que no logró integrarse a Fuerza Patria más allá de encontrarse alineado con el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof.

“Con Axel (Kicillof) ahora en Mar del Plata: la lista completa de Acción Marplatense en el Movimiento Derecho al Futuro. Mar del Plata quiere recuperarse del abandono. Lo que se ama no se abandona. Lo que se sueña se construye”, expresó Pulti en sus redes sociales al compartir la foto con el gobernador.

Durante el acto en Santa Clara, municipio de Mar Chiquita, estuvieron en tanto la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, el intendente local, Walter Wischnivetzky, la dirigente Fernanda Raverta y el director de Aguas Bonaerenses (ABSA), Jorge Paredi.

Con información de la agencia Noticias Argentinas