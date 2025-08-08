El PJ se presentará con el sello Fuerza Patria en 14 provincias de la Argentina en octubre

Los espacios que integran el Partido Justicialista (PJ) lograron replicar el sello Fuerza Patria en la mayoría de las provincias para competir en las urnas este año. El próximo 26 de octubre el PJ presentará la alianza Fuerza Patria en catorce provincias: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Córdoba, Catamarca, Chaco, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Río Negro y Jujuy.

En tanto, en los restantes diez distritos solo de utilizará la denominación Partido Justicialista, sin el nombre del acuerdo que propiciaron la titular del espacio, Cristina Kirchner; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Se trata de las provincias de San Juan, Entre Ríos, Tucumán, Mendoza, La Rioja, Formosa, San Luis, Santa Cruz, La Pampa y Chubut.

Por el momento, el Frente Patria Grande de Juan Grabois quedó fuera del armado, pero en su entorno admiten que la idea es seguir negociando hasta el 17 de agosto, momento en que deben presentarse las listas de candidatos nacionales. El líder del Frente Patria Grande tiene la intención de encabezar la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, pero ese puesto es también buscado por las otras fuerzas.

La negociación seguirá hasta último momento, ya que todos los integrantes del PJ tienen en cuenta que ir divididos puede complicar seriamente las chances de tener un buen resultado en el distrito de mayor pesos electoral del país.

Si bien Grabois no anotó a su espacio en la alianza peronista, puede luego adherir y no presentar candidatos por el Frente Patria Grande para ser parte del armado mayor.

Con información de la agencia Noticias Argentinas