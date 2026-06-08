Buena noticia para Milei: la inflación en CABA fue 2,1% y seguiría bajando a nivel nacional

Inflación de mayo en la CABA

El IPC porteño marcó una nueva desaceleración en mayo y acumula un 14% en lo que va del 2026, lo que sería un antecedente positivo para la medición nacional.

La inflación de mayo en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,1 por ciento, y acumula un avance del 14% en lo que va del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 33,1% en el quinto mes del año, 0,7 puntos porcentuales por encima de abril.

Esperando al Indec

La inflación en territorio porteño bajó en mayo 0,4 puntos porcentuales frente a abril (2,5%), continuando la tendencia de desaceleración que empezó a exhibir el IPC desde el mes pasado, cuando descendió del 3%.

La inflación de mayo en la CABA según el INDECBA

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de mayo respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Salud y Educación, que en conjunto explicaron el 64,9% del alza del Nivel General.

La desaceleración de precios en CABA sirve como anticipo al dato nacional que publicará el INDEC este jueves 11 de junio, que se espera que se ubique por debajo del 2,5%, según estiman las consultoras privadas.

Con información de agencia NA