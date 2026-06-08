La familia del Indio Solari emitió un comunicado oficial este lunes tras haber dado por finalizado su velatorio.

“Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acerca a despedirlo lo hicieron”, dijo en un comunucado difundo en redes sociales la familia de Indio Solari tras una multitudinaria despedida el domingo donde se habría acercado 1 millón de personas a despedir al músico.

El texto se conoció horas después de que se cerraran las puertas del Polideportivo José María Gatica en Villa Domínico donde fueron velados los restos del artista. La familia expresó su agradecimiento a las autoridades del gobierno bonaerense y de Avellaneda por organizar la despedida y a los fanáticos que se acercaron a darle el último adiós al exlíder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota.

«Ya está…»

Según un comunicado del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires el funeral terminó oficialmente alrededor de las 4:30 am de este lunes 8 de junio, tras un pedido de la familia del músico.

“Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”, comienza el comunicado de la familia de Solari difundido a través de Instagram.

La despedida duró aproximadamente 18 horas y asistieron alrededor de un millón de seguidores que viajaron desde distintas partes de Argentina. El mensaje destacó la tranquilidad y el respeto de los ricoteros frente a este evento.

«Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord», finalizaron.