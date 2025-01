Caputo calificó de “chiquilina” a Cristina Kirchner, tras sus críticas a Milei

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, criticó en las últimas horas el mensaje que la líder del principal espacio opositor, Cristina Kirchner, le dedicó al presidente Javier Milei, con respecto a sus dichos homo-odiantes en el Foro Económico de Davos y tildó a la expresidenta de “chiquilina”.

Es que, este jueves, la ex presidenta cruzó al jefe de Estado al escribir en su cuenta personal de X: “Che Milei… ¿Cómo era ese verso que recitas cuando querés explicar que es el “libertarismo”? Era algo así como ‘el profesor Alberto Benegas Lynch dice que: el libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión…’ y bla bla bla…”.

Sin embargo, luego de repasar la “definición” de libertarismo, la ex presidenta advirtió que las palabras del mandatario eran “pura sanata”, y señaló que en el Foro Económico de Davos 2025 sólo se dedicó “a insultar, atacar y difamar mujeres y homosexuales”, en un discurso que motivó la marcha federal antifascista que se llevará a cabo este sábado.

Por último, Cristina Kirchner cerró: “Decile al que te escribe los discursos (es evidente que no sos vos, porque hasta te equivocás cuando los leés) que tenga un poco más de imaginación y que amplíe el repertorio, porque esta vez te hizo pasar dos pueblos”.

“Sinceramente… ¿No te parece que los argentinos ya tenemos demasiadas divisiones como para agregarle diferencias por el género o por las elecciones sexuales de cada uno?”, cerró la ex presidenta.

Ante la arremetida de la presidenta del Partido Justicialista (PJ) nacional, Caputo le pidió a Cristina Kirchner que “recupere esa vanidad que nunca le faltó y vuelva a escribir usted misma sus propios tuits, que estos la hacen quedar como una chiquilina que ya no es”.

Ola de denuncias por los dichos de Milei

Tras su inquietante discurso contra la comunidad LGTBQI+, el feminismo y el calentamiento global en el Foro Económico de Davos, el presidente de la Nación, Javier Milei, fue denunciado en Comodoro Py por los delitos de amenazas, intimidación pública, apología del delito e infracción a la Ley contra la Discriminación.

En ese sentido, la denuncia que realizó uno de los abogados de la ex presidenta Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, radicó la denuncia en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6, a cargo de Daniel Rafecas, luego de que el jefe de Estado hablará de “eliminar el virus de la ideología woke” y de “subversión cultural”.

Además, previo a su exposición, Milei amenazó con perseguir “hasta el último rincón del planeta a todos los zurdos hijos de puta, tiemblen”, mediante una publicación en la red social X, en defensa de Elon Musk, quien fue acusado de haber hecho el salaudo nazi durante su discurso en el Capital One Arena de Washington.

Ante la catarata de repudios al gesto de Musk, Milei compartió un mensaje en su perfil de X donde tituló: “Nazi las pelotas”, en donde defendió a ultranza “a uno de los hombres más importantes de la historia, que está empujando el progreso humano a ritmos vertiginosos” y volvió a apuntar contra el progresismo.

En ese marco, este jueves, el abogado defensor de la ex presidenta radicó la denuncia en los tribunales de Comodoro Py alegando que no se trata de un “comentario aislado sino que se trata de un mensaje directo que busca generar miedo y estigmatizar a un sector con una ideología política distinta a la del Presidente”. “Este tipo de amenazas evocan a las prácticas autoritarias de persecución”, agregó.

En su denuncia, Dalbón pidió que se habilite la feria judicial y que se cite al jefe de Estado libertario a declaración indagatoria. Además, el magistrado solicitó que se remita la denuncia a la Cámara de Diputados de la Nación para dar comienzo al procedimiento de juicio político.

“Resulta evidente que cuando la máxima autoridad del país emite un comunicado que incita a la violencia y la persecución, no se trata de una opinión personal, sino que tiene implicancias institucionales y configura una amenaza al orden democrático, socavando la confianza en las instituciones”, expresa la denuncia.

Vale recordar que, el juicio político es el método de destitución de las máximas autoridades del país. En concreto, la Constitución nacional establece que los funcionarios sujetos a este tipo de investigación son; el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros del gabinete nacional y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al ser político es público y está a cargo del Congreso de la Nación.

En ese contexto, Dalbón señala que “es imperativo que la Justicia actúe de manera que garantice el respecto al marco legal, asegurando que quienes inciten al odio y a la persecución enfrenten las consecuencias legales de sus actos”.

Qué es la ideología woke a la que apuntaron Caputo y Milei

Vale señalar que, la palabra woke proviene del pasado del verbo en inglés wake, que significa despertar. En su uso moderno, se refiere a un estado de conciencia sobre las injusticias sociales y políticas, especialmente en temas como el racismo, la igualdad de género, los derechos LGBT+ y el cambio climático. Es decir, cuando el presidente carga contra la “ideología woke” se refiere a la agenda progresista.

El concepto woke tiene raíces profundas en la lucha antirracista de Estados Unidos. Su primer uso registrado se remonta a 1938, cuando el músico afroestadounidense Lead Belly usó la palabra en una entrevista para advertir sobre los peligros de la discriminación racial en el sur del país. Más tarde, el término fue adoptado por la comunidad afroamericana como un llamado a mantenerse alerta ante la opresión y la injusticia.

Años más tarde, en la década de 1960, el escritor William Melvin Kelley lo utilizó en un ensayo titulado If You’re Woke, You Dig It (Si estás despierto, lo entiendes), publicado en el New York Times. Este uso inicial se limitaba a la conciencia sobre el racismo, pero con el tiempo, especialmente con el auge del movimiento Black Lives Matter en la década de 2010, el término se amplió para abarcar otras formas de desigualdad y opresión.

Fuente: Diputados Bs. As.