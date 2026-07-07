Conmoción en el Mundial 2026: un tiroteo dejó cuatro heridos tras el partido México-Inglaterra

Un hombre armado disparó a cuatro personas y luego se dio a la fuga en el sur de California, después del partido de fútbol México-Inglaterra de la Copa Mundial 2026.

Un hombre armado disparó a cuatro personas y luego se dio a la fuga en el sur de California, después del partido de fútbol México-Inglaterra de la Copa Mundial disputado anoche, reportaron este lunes medios locales.

Un hombre armado disparó a cuatro personas y luego se dio a la fuga en el sur de California, después del partido de fútbol México-Inglaterra de la Copa Mundial disputado anoche, reportaron este lunes medios locales.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 21:30, hora local, en East Los Angeles, una comunidad no incorporada en el condado de Los Ángeles, de acuerdo con informes de varios medios locales.

Aficionados del equipo nacional mexicano se habían reunido en una intersección en el área después de que Inglaterra eliminó a México de la Copa Mundial con una victoria de 3-2 en la ronda de dieciseisavos en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, informó la estación de televisión KTLA.

Una discusión condujo a que alguien sacara una pistola y disparara varias balas, las cuales impactaron en dos personas a las que iban dirigidas y en otros dos transeúntes jóvenes, una mujer y un hombre, indicó el departamento del alguacil del condado de Los Ángeles, citado por el informe.

Hasta el lunes por la mañana no se había realizado ningún arresto y las autoridades no habían difundido información sobre el sospechoso, agregó el reporte.

Con información de la agencia Noticias Argentinas