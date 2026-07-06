Nadia Márquez: «Milei trabaja para cubrir las vacantes en la Justicia Federal”

La senadora nacional Nadia Márquez afirmó que ningún gobierno anterior avanzó tanto en la cobertura de cargos vacantes en la Justicia Federal, como lo hizo el presidente Javier Milei.

La senadora nacional Nadia Márquez afirmó que ningún gobierno anterior avanzó tanto en la cobertura de cargos vacantes en la Justicia Federal, como lo hizo el presidente Javier Milei.

La senadora nacional Nadia Márquez y el senador nacional Pablo Cervi participaron este lunes de la jura del Dr. Pablo Antonio Matkovic como nuevo juez del Tribunal Oral Federal de Neuquén. La ceremonia se llevó a cabo en la Sala de Audiencias de AMUC y contó con la presencia del gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, además de autoridades judiciales y representantes de distintos poderes del Estado.

Al finalizar el acto, Márquez destacó el proceso de cobertura de vacantes impulsado por el Gobierno nacional y expresó: “Se rasgaron las vestiduras hablando de la Justicia Federal, pero ninguno de los gobiernos anteriores al del presidente Javier Milei se tomó tan en serio el cubrir las más de 300 vacantes pendientes. En Neuquén la última designación de un juez federal se realizó en el año 2019, y en el día de hoy pudimos participar de la jura del nuevo juez del Tribunal Oral, Dr. Pablo Antonio Matkovic. Y mientras el resto sigue hablando, el presidente Javier Milei sigue trabajando para que en toda la Argentina se continúe con este proceso de designaciones de jueces, fiscales y defensores. Porque cuando la justicia llega tarde, no es justicia”.

La designación del Dr. Pablo Antonio Matkovic constituye un nuevo paso en el fortalecimiento de la Justicia Federal en Neuquén y se enmarca en el proceso de cobertura de vacantes que lleva adelante el Gobierno nacional.