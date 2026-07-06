Vergüenza mundial: Donald Trump admitió que le pidió a la FIFA que le borre la tarjeta roja a Balogun

La FIFA decidió anularle al jugador de Estados Unidos Folarin Balogun la tarjeta roja que recibió en el partido ante Bosnia y Herzegovina y que le impedía jugar ante Bélgica, antes del partido.

La UEFA emitió un comunicado luego de la decisión de la FIFA de anularle la tarjeta roja al jugador estadounidense Folarin Balogun antes de partido ante Bélgica y advirtió que «se cruzó una línea roja». Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a la entidad por «revertir una gran injusticia» y admitió el pedido.

Con la decisión de la FIFA, que no ocurría desde el mundial de 1962 con el caso del brasileño Garrincha -Brasil sería el campeón de ese torneo- el delantero que hizo tres goles en lo que va de este Mundial podrá jugar el enfrentamiento clave ante Bélgica, en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.

El DT de Bélgica explotó contra FIFA por el indulto a Balogun: “No sabía que era el día de los inocentes», se quejó.

Comunicado completo de la UEFA

La decisión de ayer de suspender durante un período de prueba de un año la aplicación de la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja mostrada al jugador Folarin Balogun cruzó una línea roja.

El fútbol, ​​como cualquier otro deporte, se basa en reglas que son la base de una competencia justa, honesta y transparente. A veces las reglas están abiertas a la interpretación. En este caso no. Una suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere que se adopte la decisión de un organismo competente. Es un principio incorporado en el reglamento, que no puede estar sujeto a excepciones, y mucho menos en medio de un torneo en el que varios otros jugadores han estado en la misma situación y han cumplido regularmente su suspensión.

Trump sobre la tarjeta roja de Balogun: "Vi la jugada… aquello no fue falta. Ni siquiera fue una infracción. Eran dos jugadores corriendo a toda velocidad que, por casualidad, chocaron entre sí… Así que sí, solicité una revisión por parte de la FIFA". pic.twitter.com/MHDA7y8JUH — Informe Orwell (@InformeOrwell) July 6, 2026

Cuando sus guardianes ya no garantizan la certeza de las reglas, la integridad del juego está en juego y la credibilidad de una competición se ve socavada. Asimismo, esta decisión crea un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares ahora requerirán un trato igualitario, en detrimento de la competición.

El fútbol es el deporte más querido en el mundo porque es un juego hermoso y se confía en él porque se juega en todas partes con las mismas leyes. Un torneo nunca es algo puramente independiente y, si el torneo en cuestión es la Copa del Mundo, tiene el poder de generar consecuencias positivas o negativas en el juego en su conjunto.

Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión sin precedentes, incomprensible e injustificable.

¿Por qué la la FIFA le anuló la tarjeta roja a Balogun?

La FIFA dejó en suspenso la sanción al delantero estadounidense amparándose en el Artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite aplicar un «periodo de prueba» de un año para el cumplimiento del castigo.

Tras recibir una tarjeta roja por un pisotón involuntario, el delantero debía perderse los octavos de final ante Bélgica. Sin embargo, la FIFA decidió que la sanción no se ejecutará de forma inmediata a menos que el jugador cometa una falta similar en los próximos 12 meses.

Tras la decisión de la FIFA, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a la entidad por la decisión en un mensaje de X donde mencionó la que Federación hizo «lo que era correcto» al «revertir una gran injusticia».

Luego, en un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca , Trump reconoció que reclamó a la FIFA sobre el caso del jugador: «Una cosa es sancionar a alguien por un partido, pero ¿cómo se le sanciona por un partido que aún no se ha jugado? Es muy injusto. No se puede hacer eso. Así que sí, solicité una revisión por parte de la FIFA«.