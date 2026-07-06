El ‘Pollo’ Sobrero reveló qué les dijo sobre los trenes a Victoria Villarruel, Mayans y Wado de Pedro

Tras el sorpresivo encuentro con Victoria Villarruel, Rubén ‘Pollo’ Sobrero reveló lo que contó en las reuniones en el Senado sobre los trenes.

El secretario general de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, Rubén ‘Pollo’ Sobrero, lanzó una fuerte advertencia sobre el estado de la red ferroviaria argentina y aseguró que, sin inversiones urgentes, “vamos a chocar en cualquier momento”.

En diálogo con AM750, el dirigente sindical sostuvo que el sistema atraviesa un proceso de deterioro que se profundizó durante el gobierno de Javier Milei, aunque aclaró que los problemas vienen de años anteriores.

La seguridad después de la masacre de Once

“Hay una destrucción de todo lo que tiene que ver con el Estado. No entender la importancia de tener seguridad en los trenes después de una masacre como la de Once es defraudar mucho a la sociedad”, alertó Sobrero.

“En el Sarmiento viajan unas 210.000 personas por día. En épocas normales eran entre 250.000 y 300.000. En todo el país bajaron alrededor de dos millones y medio de pasajeros producto de la crisis económica”, señaló.

Según Sobrero, “viajar mal es el menor de los problemas”. “El problema más grave son las vías, los cambios, las señales y el estado de los equipos”, advirtió.

“Los equipos tienen entre 1.400.000 y 1.500.000 kilómetros recorridos y no se hicieron los recambios que corresponden. Recién ahora empezaron a comprar repuestos, que además tardarán en llegar porque vienen de China”, argumentó al respecto.

Descontrol del Estado

Asimismo, el dirigente ferroviario recordó el problema que implica dejar el transporte publico en manos de empresas privadas sin control del Estado: “Las empresas privadas rompen las vías y después le dicen al Estado que no tienen plata para arreglarlas. En Bahía Blanca hubo varios descarrilamientos, destruyeron la vía y nos quedamos sin trenes de pasajeros”, sostuvo.

“Se fueron 4.500 ferroviarios con retiros voluntarios. Se están yendo los mejores técnicos y los mejores ingenieros porque acá ganan 900 mil pesos o un millón y en otros lugares les pagan mucho más”, agregó.

El líder sindical aseguró que tuvo reuniones con diferentes políticos, tanto oficialistas como de la oposición para llevar este reclamo y poder dar una solución a la problemática. “Estuve con Villarruel, con José Mayans, con Jorge Capitanich y con Wado de Pedro diciendo que vamos a chocar en cualquier momento si no hay inversiones”, dijo.

“Yo tengo una responsabilidad como secretario general de un gremio. Tengo que hablar con todos. Lo que estamos tratando es de evitar sacar muertos de arriba de un tren”, remarcó.

Con información de agencia Infogremiales