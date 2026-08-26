Créditos Hipotecarios: Luis Caputo anunció un programa de Licitación de Plazos Fijos

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció nuevos créditos hipotecarios. Los detalles.

Junto al vicepresidente segundo del Banco Central de la República Argentina, Baltasar Romero Krause, y el director general del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), Juan Cruz Micele, Luis Caputo anunció este miércoles el Programa de Licitación de Plazos Fijos con Destino a Crédito Hipotecario, que contempla un monto total de $2 billones para ampliar el financiamiento destinado a la adquisición, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

“Para este Gobierno, los créditos hipotecarios son una prioridad, primero porque hacen a la justicia social; nada más justo que una persona que tiene trabajo tenga acceso a una vivienda y no tenga que esperar 30 o 40 años para poder comprarla”, explicó Caputo, quien destacó que la iniciativa tendrá un efecto multiplicador sobre la economía y contribuirá a mejorar la formalidad laboral.

La instrumentación

El programa se instrumentará mediante depósitos a plazo fijo en entidades financieras, en pesos ajustables por UVA más un interés adicional, destinados a créditos hipotecarios para personas humanas. Las licitaciones serán de hasta $200.000 millones cada una, con un límite de hasta el 20% del monto total por entidad financiera y un plazo de 90 días corridos, desde la constitución del depósito, para aplicar los fondos.

El esquema contempla dos tramos: el primero tendrá un plazo de un año, con una tasa mínima de UVA + 2,50%, y el segundo será a cinco años, con una tasa mínima de UVA + 4,50%. Para los créditos hipotecarios otorgados con los fondos del programa, las entidades financieras adjudicatarias no podrán establecer una tasa superior a UVA + 7,50%, deberán ofrecer un plazo mínimo de 15 años y el monto máximo será equivalente a 150.000 UVA por crédito.

A modo de ejemplo, para una propiedad valuada en USD 106.667 y con un financiamiento equivalente al 75% del valor del inmueble, el crédito hipotecario ascendería a $120.920.000. A una tasa de UVA + 7% y a un plazo de 25 años, la cuota inicial estimada sería de $865.098, con un ingreso neto mensual requerido para el grupo familiar de $3.460.391, considerando una relación cuota-ingreso del 25%.

Impulso a la construcción

Caputo destacó que existe un amplio margen para el crecimiento del crédito hipotecario en la Argentina. “El stock de créditos hipotecarios en Argentina representa solo 2 puntos del PIB, mientras que en Chile representa el 27% y en países más desarrollados como Estados Unidos alcanza el 50%”, señaló. En ese sentido, precisó que desde el inicio de la gestión el stock de créditos hipotecarios en pesos pasó de aproximadamente $7,5 millones a $16,8 millones, lo que representa un crecimiento del 121% en términos nominales y del 57% medido en UVA.

El Ministro remarcó que la expansión del crédito hipotecario tiene un efecto multiplicador sobre la economía, ya que el acceso a una vivienda también genera demanda de construcción, equipamiento y mobiliario, y destacó que la iniciativa contribuirá a fortalecer la formalidad laboral al generar incentivos para que más trabajadores desarrollen su actividad dentro de la economía formal.