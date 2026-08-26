Un escritor sanjuanino propone llevar a las aulas una novela sobre bullying, redes y adolescencia

A través de Vulnerables, Carlos Echevarría impulsa una propuesta de lectura para estudiantes, docentes y familias que aborda desde la ficción el ciberbullying, la exposición en redes sociales y la soledad emocional en la adolescencia.

¿Qué ocurre cuando una humillación ya no termina al salir de la escuela? ¿Qué sucede cuando una fotografía, un comentario o un video pueden multiplicarse en segundos y acompañar a un adolescente hasta su propia habitación?

Esas preguntas atraviesan Vulnerables, la novela del escritor sanjuanino Carlos Echevarría, que propone utilizar la literatura como punto de partida para conversar sobre algunos de los conflictos que forman parte de la vida cotidiana de miles de adolescentes.

La historia

La historia tiene como protagonista a Constanza, una joven de 16 años inmersa en un universo donde las redes sociales, la necesidad de aprobación y la mirada de los demás comienzan a condicionar la forma en que se percibe a sí misma.

A partir de su experiencia, la novela aborda situaciones vinculadas con el bullying y el ciberbullying, la viralización de contenidos, la presión social, la construcción de la autoestima, la ansiedad, la soledad emocional y las dificultades de comunicación entre adolescentes y adultos.

Pero la propuesta no busca ofrecer respuestas cerradas ni transformar la ficción en un manual. La intención es exactamente la contraria: utilizar una historia para generar preguntas.

¿Qué significa pertenecer? ¿Hasta qué punto la aceptación de los demás puede determinar nuestra propia valoración? ¿Qué ocurre cuando la vida que mostramos comienza a tener más importancia que aquella que realmente vivimos? ¿Cómo acompañar a un adolescente que atraviesa una situación que los adultos quizás ni siquiera alcanzan a percibir?

De la novela al aula

Como complemento de la obra se desarrolló una Guía para el Docente, disponible gratuitamente para educadores e instituciones educativas que la soliciten.

El material propone actividades de comprensión lectora, debate, escritura reflexiva, ciudadanía digital, convivencia y empatía, tomando diferentes situaciones de la novela como disparadores para el trabajo con los estudiantes.

La guía no pretende sustituir el trabajo de psicólogos, orientadores ni especialistas. Su función es estrictamente literaria y educativa: facilitar que determinados temas puedan ser conversados antes de que el silencio los vuelva invisibles.

La iniciativa busca que docentes, bibliotecarios, mediadores de lectura y clubes escolares puedan evaluar la obra y decidir libremente si resulta útil para sus comunidades educativas.

Una propuesta argentina que comienza a cruzar fronteras

El proyecto ya comenzó a presentarse ante instituciones educativas de otros países.

En Colombia, después de una primera campaña de difusión dirigida a establecimientos educativos, la muestra gratuita de Vulnerables registró alrededor de 300 descargas, una respuesta que impulsó la extensión de la iniciativa hacia nuevos territorios.

Actualmente el objetivo es ampliar también su llegada a escuelas, bibliotecas, clubes de lectura y docentes argentinos, poniendo a disposición una muestra de lectura sin costo y la guía complementaria para quienes deseen trabajar sus temáticas.

Para Echevarría, el propósito trasciende la promoción de una novela.

La literatura, sostiene el autor, puede crear un espacio particular para hablar de aquello que muchas veces resulta difícil abordar de manera directa. Un adolescente puede negarse a conversar sobre lo que le ocurre, pero quizá sí esté dispuesto a discutir lo que le sucede a un personaje.

Y en esa distancia que ofrece la ficción puede aparecer una conversación.

Una generación expuesta

Vulnerables se desarrolla en un presente reconocible: teléfonos móviles, fotografías, mensajes, seguidores, comentarios, comparaciones y una exposición prácticamente permanente.

La novela contrapone progresivamente ese universo con otras formas de relacionarse, comunicarse y construir identidad, colocando en el centro una pregunta que excede a las redes sociales:

¿Cuánto de lo que somos depende de la mirada de los demás?

El proyecto busca que esa pregunta pueda llegar tanto a los jóvenes como a quienes los acompañan.

Porque detrás de una pantalla siguen existiendo experiencias profundamente humanas: el miedo a quedar afuera, el deseo de pertenecer, la vergüenza, la necesidad de ser querido y la dificultad de pedir ayuda.