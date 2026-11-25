La Asociación Bancaria convocó un paro de 48 horas en el Banco Santander para el 1 y 2 de diciembre por despidos y cierre de sucursales

Un nuevo conflicto gremial golpea al Banco Santander. La Asociación Bancaria anunció un paro nacional de 48 horas para el 1 y 2 de diciembre, que se cumplirá durante las tres últimas horas de atención al público, ante la falta de respuestas de la entidad a sus reclamos por despidos, cierre de sucursales y presuntos incumplimientos laborales, según consignó la cobertura del anuncio sindical.

La decisión fue comunicada este martes por el secretariado general nacional de La Bancaria, luego de las resoluciones adoptadas en una reunión con las Comisiones Gremiales Internas del Banco Santander y en el Plenario de Secretarios Generales de la organización, que había facultado a la conducción nacional a disponer medidas de acción directa.

Los reclamos del sindicato

Desde el gremio, que tiene como referentes nacionales a Sergio Palazzo y Carlos Cisneros, señalaron que el conflicto continúa pese a la instancia de diálogo abierta en la Secretaría de Trabajo. Según detallaron, durante la audiencia del pasado 18 de noviembre se exhortó a las partes a mantener abiertos los canales de negociación y extremar los esfuerzos para alcanzar una solución.

Sin embargo, La Bancaria acusó a la entidad de no cumplir con ese compromiso y de continuar con su política de reducción de personal y cierre de sucursales. Entre los casos mencionados se encuentra el cierre de la sucursal de Vicuña Mackenna, en la provincia de Córdoba. Los reclamos también incluyen incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo 18/75, tercerización de servicios, incorrecto encuadramiento convencional y exigencias de metas comerciales que el sindicato considera inalcanzables.

La denuncia por persecución gremial

Otro de los puntos centrales de la denuncia está vinculado con la representación gremial. La Bancaria acusó al Santander de intervenir en el proceso electoral de la organización y de imponer trabas a la participación de los representantes de los trabajadores de la entidad. El sindicato calificó esos hechos como una vulneración de la libertad sindical y de la autonomía de la organización.

«Estas medidas son en defensa de los puestos de trabajo, de los derechos convencionales y de la plena vigencia de la libertad sindical», sostuvo la conducción nacional de La Bancaria. Y agregó: «Hacemos responsable a las autoridades del Banco Santander de la continuidad y profundización de este conflicto, y de las consecuencias que puedan derivarse de las medidas dispuestas».

El comunicado completo y los antecedentes del conflicto

En su comunicado, el sindicato señaló: «El Santander hizo lo contrario: sigue con los despidos y con el cierre de sucursales, como ocurre ahora con la de Vicuña Mackenna, en la provincia de Córdoba, entre otros». Y agregó: «Es el modelo de una empresa que descarga su ajuste sobre las trabajadoras y los trabajadores».

El texto también denunció «el avasallamiento de la representación gremial y la intromisión del banco en el proceso electoral de nuestra organización». «Es una vulneración abierta de la libertad sindical y de la autonomía de nuestro sindicato», sostuvo. El conflicto en el Santander no es nuevo: después de una serie de protestas que incluyó hasta una movilización a la embajada de España, las negociaciones parecían encarrilarse, pero ahora vuelven con más potencia.

La respuesta del Banco Santander

Las autoridades del Santander sostienen que «estamos evolucionando nuestro modelo de atención para acompañar cómo hoy las personas se vinculan con la banca: actualmente, el 90% de las transacciones se realizan de manera digital». Y agregaron: «En ese contexto, la app Santander se posiciona entre las aplicaciones financieras más valoradas del mercado, mientras que la concurrencia a sucursales viene cayendo un 30%, año a año».

La entidad planteó que «esta evolución se apoya en una inversión de u$s230 millones prevista para este año, destinada a seguir llevando innovación y tecnología a nuestra app». También indicó que los clientes podrán operar a través de la app y de corresponsalías, puntos físicos de atención con acuerdos comerciales donde se pueden realizar cobros, pagos y las principales operaciones que hoy se hacen por ventanilla.