El riesgo país volvió a dispararse, cerró en 1.094 puntos básicos y el dólar oficial alcanzó un récord de $1.615 para la venta.

El riesgo país de la Argentina cerró la jornada de este martes 24 de noviembre en 1.094 puntos básicos, luego de haber trepado hasta las 1.108 unidades durante el transcurso de la rueda.

Con este cierre, el indicador que mide la sobretasa de la deuda soberana respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos marcó su valor más elevado desde septiembre de 2025, en una sesión marcada por la reactivación de la plaza local tras el feriado por el Día de la Soberanía Nacional y una generalizada caída de los títulos públicos.

En simultáneo, la tensión financiera se trasladó al mercado cambiario, donde la divisa estadounidense operó con presión alcista en casi todos sus segmentos.

En las pizarras del Banco de la Nación Argentina, el dólar oficial minorista acumuló un incremento de $15 frente al cierre previo y finalizó en $1.565 para la compra y $1.615 para la venta, mientras que el segmento mayorista escaló $13 (+0,8%) hasta ubicarse en $1.593.

Las cotizaciones paralelas y bursátiles acompañaron la tendencia de dolarización de carteras. En el mercado informal de la city porteña, el dólar “blue” avanzó $25 (+2,13%) y cerró en $1.680 para la compra y $1.700 para la venta.

Por su parte, en la plaza financiera, el dólar Contado con Liquidación (CCL) superó la barrera de los $1.800 durante la sesión para terminar en torno a los $1.791–$1.793, en tanto que el dólar MEP cerró cerca de los $1.690.

En el plano bursátil, los ADRs de empresas argentinas que operan en Nueva York cerraron con mayoría de pérdidas, lideradas por YPF (-3,8%), Cresud (-3,1%) y Grupo Financiero Galicia (-3%).

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval en pesos finalizó prácticamente neutro, con una leve variación negativa del 0,10% en torno a los 81.175 puntos.

Con información de la agencia Noticias