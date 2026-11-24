Un informe de UNICEF reveló que 2,7 millones de hogares argentinos tienen dificultades para llegar a fin de mes. El 9% debe saltear al menos una comida diaria. (Infografía: ChatGPT/InfoGEI).

Los resultados se enmarcan en la décima ronda de la Encuesta Rápida de UNICEF, realizada en septiembre de 2026 mediante entrevistas presenciales a 1.865 hogares de todo el país. La muestra es representativa de aproximadamente 6,5 millones de familias con niños y adolescentes.

Uno de los datos más alarmantes es que la mitad de los hogares tiene al menos una deuda, mientras que el 43% debió dejar de comprar algún alimento por falta de dinero. A su vez, el organismo identificó un incremento de las restricciones alimentarias entre los menores de edad: en el 9% de los hogares, al menos un niño o adolescente tuvo que saltearse alguna comida diaria por motivos económicos.

En agosto del año pasado, el 31% de los hogares con chicos afirmaba que sus ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos mensuales. En septiembre de 2026, esa proporción ascendió al 41%. Además, seis de cada diez familias comenzaron a comprar alimentos más baratos para reducir sus gastos. Aunque el porcentaje permanece por debajo del máximo del 48% registrado en abril de 2024, la nueva medición interrumpió la recuperación de los períodos anteriores. La situación es particularmente delicada entre las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), donde la insuficiencia de ingresos alcanza al 57%.

Las restricciones también modificaron la cantidad y la calidad de las comidas: en el 43% de los hogares, los adultos cambiaron su alimentación por motivos económicos, mientras que el 37% redujo las porciones. Entre los menores de edad, el 21% de los hogares reportó cambios en la alimentación de los chicos y el 12% indicó una reducción de sus porciones.

Las consecuencias del deterioro económico no se limitan a la alimentación: el 36% de los hogares no pudo asistir al médico o al dentista por falta de dinero, frente al 24% registrado en 2025.

Endeudarse: la única salida

El endeudamiento aparece como una de las principales salidas utilizadas por las familias: el 50% de los hogares con niños tiene al menos una deuda, frente al 46% registrado en 2025. Entre las familias endeudadas, el 42% contrajo obligaciones para comprar alimentos, el 26% para pagar servicios básicos o gastos de vivienda y el 11% para cancelar otras deudas. La proporción de hogares que se endeudó mediante tarjetas de crédito se duplicó en un año, al pasar del 16% al 32%. Además, el 44% de los hogares dejó de pagar algún servicio durante al menos un mes en el último semestre, cinco puntos más que en 2025.

Indicadores sobre pobreza infantil

El informe incorpora además los últimos indicadores sobre pobreza infantil: según los datos del primer semestre de 2026, el 45,2% de los niños y niñas vive en situación de pobreza, lo que equivale a más de 5,3 millones de personas. La proporción aumentó aproximadamente tres puntos porcentuales respecto del semestre anterior, después de tres períodos consecutivos de reducción. Además, más de un millón de chicos vive en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos.

En ese contexto, UNICEF insistió en la importancia de mantener y fortalecer las políticas de protección social y llamó la atención sobre las consecuencias de las restricciones económicas para las familias con niños y adolescentes, en particular cuando afectan el acceso a la alimentación, los servicios sanitarios y la educación.

Fuente: InfoGEI