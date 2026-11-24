Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que el país está “atravesando una de las crisis laborales y productivas más profundas de la historia reciente”.

“Desde fines de 2023 se perdieron más de 400 mil puestos de trabajo formal y bajaron sus persianas cerca de 33 mil empresas”, ejemplificó al encabezar el acto de presentación del portal Servicio Bonaerense de Empleo (SBE) en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial.

Se trata de una plataforma para vincular a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales, empresas y emprendedores.

“Aunque intenten instalar la idea de que todo está bien, cierran fábricas y comercios que habían resistido los ‘90, el 2001 y la pandemia: hoy en la Argentina se está volviendo cada vez más difícil producir, trabajar y vivir con dignidad”, advirtió el mandatario bonaerense.

Kicillof señaló que “mientras el mundo protege su mercado interno y fortalece su entramado industrial, en nuestro país se abren indiscriminadamente las importaciones, cae el salario y se generan condiciones que le quitan competitividad a nuestra industria”.

“El Gobierno bonaerense va a seguir desplegando iniciativas para minimizar el impacto de las políticas de Milei, pero no podemos resolver solos una crisis laboral que es de escala nacional”, aclaró Kicillof.

A su entender, “para cambiar la realidad de fondo hay que modificar el rumbo macroeconómico y sus objetivos”.

“Necesitamos un modelo de país orientado al desarrollo productivo, nacional y federal, a la soberanía, al trabajo digno y a la inclusión social”, concluyó.

En el acto también participaron el ministro de Trabajo, Walter Correa, y la subsecretaria de Empleo, Claudia Lazzaro Prado.

Con información de la agencia Noticias Argentinas