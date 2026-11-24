El riesgo país superó los 1.100 puntos básicos y el dólar oficial trepó a $1.610 en el Banco Nación este martes 24/11 en una jornada de tensión cambiaria y caída de bonos.

La tensión financiera volvió a golpear este martes a los activos argentinos. El riesgo país que elabora JP Morgan trepó a 1.108 puntos básicos —el nivel más alto desde septiembre de 2025— y el dólar oficial en el Banco Nación se ubicó en $1.610 para la venta, tras dos ajustes en menos de dos horas de operaciones, según consignó la cobertura de la jornada cambiaria.

El indicador soberano saltó 73 puntos respecto al último cierre, con un alza diaria de 7,4%. Para encontrar una cifra similar hay que remontarse al 17 de septiembre de 2025, cuando se ubicó en 1.167 unidades. Desde enero, el riesgo país acumula un alza del 94,1% y del 40,8% en lo que va de noviembre.

El dólar oficial y los paralelos en máximos

En el Banco Nación, la divisa estadounidense arrancó la jornada en $1.600, sin cambios respecto al cierre previo, pero la entidad tuvo que ajustar primero a $1.605 y luego a $1.610. Se trata de un máximo nominal. El dólar mayorista operó en $1.591,50, con una suba de $11,50 y un avance semanal del 2,4%, el incremento más pronunciado desde la semana finalizada el 19 de junio.

Los tipos de cambio paralelos también registraron números récord. El blue se vendió a $1.690, con un alza de 0,8%. El MEP operó en $1.705,94, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se disparó 5,3% y cotizó a $1.812,75, con una brecha de 13,9% frente al mayorista.

El contexto internacional y la caída de los bonos

El escenario responde a un contexto internacional adverso, con caídas en los principales mercados del mundo por una toma de ganancias luego del fuerte salto del lunes que había favorecido a los bonos argentinos. En la jornada de hoy, los títulos nacionales cedieron hasta 1,5%. La semana pasada, los Globales y Bonares habían caído un 4,6% promedio, con pérdidas acumuladas cercanas al 7%.

A los factores externos se sumaron elementos domésticos: las dudas sobre el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central, las necesidades de financiamiento del Gobierno para 2027 y la incertidumbre política de cara a las próximas elecciones presidenciales.

El Banco Central y las reservas

El Banco Central interrumpió el viernes una racha de cuatro ruedas consecutivas de compras y terminó sin intervención en el mercado de cambios, pese a que el volumen negociado alcanzó los u s 599 , 6 m i l l o n e s . E n e l b a l a n c e s e m a n a l , l a a u t o r i d a d m o n e t a r i a a c u m u l o ˊ c o m p r a s p o r u s599,6millones.Enelbalancesemanal,laautoridadmonetariaacumuloˊcomprasporus121 millones, mientras que las adquisiciones de noviembre alcanzaron los u s 344 m i l l o n e s . L a s r e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s f i n a l i z a r o n e l v i e r n e s e n u s344millones.Lasreservasinternacionalesfinalizaronelviernesenus49.362 millones, tras una caída diaria de u$s81 millones.

Las acciones y el dato económico

La buena noticia vino por el lado de las acciones locales: el MERVAL subió 2,3%. En cambio, los ADRs en Nueva York operaron mixtos, con mayoría de bajas encabezadas por YPF (-3,7%), Ternium (-3,2%) y Edenor (-2,3%).

Este martes también se conoce el dato oficial del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) correspondiente al tercer trimestre, que puede derivar en que la economía ingrese en recesión técnica, dada la caída de 0,6% que presentó el segundo trimestre de 2026.