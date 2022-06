Cristina Kirchner fue por Moroni y Marcó del Pont, con más reclamos a Alberto

La vicepresidenta Cristina Kirchner habló en el marco del acto de la CTA en el Día de la Bandera, sobre la inflación, los empresarios, el Gobierno y la unidad del Frente de Todos, en medio de críticas a la gestión de Alberto Fernández.

En el inicio de su discurso en el plenario de la CTA este lunes, Cristina Kirchner comenzó defendiendo al Estado en el marco de las críticas que realizan desde la derecha tanto el sector libertario de Javier Milei como desde Juntos por el Cambio. «Qué hubiera sido sin el Estado en 2008 y 2020», expresó sobre la crisis económica durante su mandato presidencial y la pandemia de Covid-19.

«¿El estado es necesario? no, es imprescindible», destacó.

«Si vamos a hacer capitalismo, hagámoslo en serio, y para todos y todas, sin exclusiones», dijo en otro tramo de su mensaje en referencia a la caída del comunismo con el muro de Berlín y el discurso procapitalista que se difundió por todo el mundo desde entonces.

Inflación

Al abordar los problemas inflacionarios en la Argentina, aseguró que «la inflación no está causada por el déficit fiscal«, y argumentó: «Ahora que están de moda los libertarios, habrán escuchado sobre la oferta y demanda, y que estaríamos violando los argentninos el prinicpio de oferta y demanda», introdujo.

«Cuando voy a mirar en el Indec los 12 bloques industriales, están por arriba de la Argentina que recibimos en 2019 pero por debajo de la de 2015, y los números de uso de capacidad instalada son menores a los de 2015, donde además la capacidad de los trabajadores para comprar era más, porque en 2015 los trabajadores tenían el 51% del PBI y el capital remunera al 49%. Ahora se invirtió. Tenemos capacidad instalada ociosa para seguir produciendo y no tenemos grandes salarios para gastar. Quiere decir que la oferta y la demanda no sería el problema (de la inflación)».

«¿Qué será (lo que produce la inflación)? y me puse a mirar los cálculos de ganancias de algunas empresas. El ebitda de una de las empresas alimenticias más importantes del país…la variación entre el 2019 y el 2021, fue un crecimiento del 412%», puntualizó.

Sobre la presión tributaria, la vicepresidenta apeló a otra estadística mundial: «Somos 3ros en el mundo en evasión y también 3ros en el mundo en formar activos en el exterior«.

Reclamo a Pesce y a Scioli

«El gran problema problema de la Argentina es la economía bimonetaria. No es que nos falten o no produzca dólares, sino que se evaden. Primero por las importaciones, hay festival de importaciones. El gobierno debe pensar cómo articular adecuadamente entre BCRA, Ministerio de la Producción -que autoriza las importaciones-, lo cual no estaría sucediendo», dijo Cristina en alusión al ministerio que ahora encabeza Daniel Scioli y al Banco Central que conduce Miguel Pesce.

La lapicera y la unidad

«Estas cosas son también usar la lapicera, no hace falta pelearse ni agarrarse de los pelos«, insistió en referencia al uso de la lapicera que Cristina ya le había reclamado al presidente Alberto Fernández en el marco de su referencia a las importaciones del país.

«Los jueces y fiscales aparecieron en el mundo de las importaciones», denunció y aseguró que hay «1.847 millones de dólares importaciones autorizadas por jueces y fiscales».

«Con la presencia de Scioli en Producción y del nuevo funcionario en Aduana, tengo expectativa de que puedan enderezar la cosas (…) y que nadie se preocupe, la unidad del Frente de Todos nunca estuvo en discusión«, sentenció.

«La inflación es producto de la evasión» y del «endeudamiento de Mauricio Macri« y subrayó: «fueron los 4 años de brutal endeudamiento (…) más allá de las diferencias que yo tengo con la gestión en el día a día».

CFK apunta a Moroni y otro mensaje a Alberto

Cuando se refirió a la cuestión laboral, hubo una crítica velada al ministro del área, Claudio Moroni (que es del riñón de Alberto Fernández): «Carlos Tomada, gran ministro de trabajo…extraordinario ministro de Trabajo«, remarcó Cristina al recordar los planes sociales en su gestión.

Las políticas sociales «no deben estar tercerizadas», reclamó.

En el cierre de su discurso, hubo otra alusión a Alberto Fernández: «En un mundo tan complejo y cambiante y tanto que se repite, debemos apelar a nuestras mejores ideas y convicciones, como aquella que hace 5 años tuvimos acá en Avellaneda, cuando fundamos Unidad Ciudadana, y cuando por 1ra vez hablé de Unidad Ciudadana. Por eso hoy somos gobierno. No olvidemos de donde venimos y cómo ganamos. Ganar las elecciones para no cambiar nada, mejor quedarse en la casa«.