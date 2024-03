De cara al paro del miércoles, ATE habló de “ingresos masivos y simultáneos” a Ministerios

De cara al paro que realizará el próximo miércoles, ATE anticipó que ese día buscará hacer “ingresos masivos y simultáneos” de trabajadores a los Ministerios, con posibles tomas de los edificios, a fin de resistir la nueva ola de cesantías de contratos en el sector público que en los próximos días sumarán 15 mil empleados más.

“Presidente Milei, como ya sabrá y estará disfrutando, porque usted encabeza un gobierno dañino y cruel, los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar”, advirtió este jueves Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, a través de las redes.

Y exigió que “no se repitan escenarios del pasado, que la administración pública no esté militarizada y la policía no bloquee las puertas de los ministerios con listados de quienes sí y quienes no pueden ingresar”.

En su mensaje dirigido al jefe de Estado, Aguiar agregó: “Frente a esta tragedia social que está provocando, nos vamos a defender con las herramientas más efectivas que tenemos y que será ejerciendo nuestros derechos constitucionales de huelga, manifestación y libertad de expresión”.

“Y por último, como son peligrosos y despiadados, anticipamos nuestro repudio a cualquier hecho de represión que desde la Casa Rosada se pudiera ordenar”, finalizó el sindicalista.

Paro de ATE el 3 de abril

ATE hará el próximo miércoles un paro de 24 horas en respuesta a la iniciativa del Gobierno de no renovar 15 mil contratos en el sector público nacional que vencen el 31 de este mes y por lo cual en las últimas horas trabajadores recibieron telegramas con el aviso.

Al respecto, el secretario general de ATE-Capital, Daniel Catalano, denunció este jueves que el Gobierno echó a más de 10 mil empleados en las últimas horas y cuestionó que “no pueden demostrar que están despidiendo ñoquis”.

“Llevamos un poquito más de 10 mil despidos. Es muy probable que lo que dijo Milei sobre los 15.000 despidos quizás sea así. Quizás un poco más o menos. Lamentablemente, estamos en ese número con compañeros que tienen más de 20 años de antigüedad. No encontramos criterio para poder despedir”, enfatizó Catalano en declaraciones radiales.

Con información de la agencia Noticias Argentinas