Derrumbe en Parque Patricios: los vecinos realizaron una asamblea en busca de una pronta respuesta

Vecinos del complejo habitacional “Estación Buenos Aires” del barrio porteño de Parque Patricios realizaron una asamblea en busca de una pronta respuesta sobre dónde podrán habitar, en los próximos días, tras el derrumbe que sufrieron el 3 de marzo.

Tal como indicaron vecinos de la zona, las personas afectadas llevarán adelante la reunión, a partir de las 18 horas y ante la necesidad de soluciones, además de los espacios que brindó el gobierno porteño, que fueron utilizados por 100 vecinos, aunque 300 familias fueron evacuadas en total.

Horas atrás, la periodista Magalí Ahrendts, que también vivía en el complejo, dialogó con Radio Rivadavia y expresó su incertidumbre por el futuro: “No sé qué va a pasar; yo qué sé, si ahora está todo hecho de manera medianamente segura. Mi desconfianza ya es total. Yo tengo que pensar en conseguirme otro hogar, otra casa; qué voy a hacer con el crédito”.

“Los vecinos estamos pensando en no pagar la cuota de este mes, de alguna manera queremos exigirle también, no solo a la constructora, que es COSUD, sino al Banco Hipotecario, que es el banco que nos ha permitido hacer todo esto, que nos den una mano, una ayuda; no sé, no sabemos muy bien qué pedir”, lamentó.

Por su parte, en declaraciones televisivas, otros damnificados sostuvieron que intentan comprender qué acciones tomar desde el ámbito legal, así como enfatizaron que “hay muchos reclamos de los vecinos” que fueron generados hace, por lo menos, cinco años, donde denunciaron caídas de cerámicas, o bien la explosión de baldosas.

Asimismo, sostuvieron que “no se acercó nadie” de la constructora COSUD, al tiempo en que apuntaron que “no hay nadie trabajando”. La indignación va en aumento, ya que los departamentos fueron clausurados y no se permite el ingreso a los propietarios, siquiera para retirar pertenencias o mascotas.

