Para Milei, “cada vez que bajamos impuestos y desregulamos estamos devolviendo la propiedad privada”

El presidente Javier Milei afirmó este miércoles que “la inversión fomenta la competencia, resultando en mejores servicios y, en última instancia, en beneficio para todos los consumidores”.

“El sector privado, único generador de riqueza, es el mayor proveedor de soluciones que elevan el bienestar de la población. El capitlaismo de libre empresa ha sido el invento más revolucionario jamás creado por el hombre”, subrayó.

El Presidente destacó que “cada vez que bajamos impuestos y la inflación, y desregulamos, estamos devolviendo la propiedad privada”.

El mandatario se expresó en estos términos al visitar el Centro de Monitoreo de VISA Argentina.

“En esta ocasión se trata de la decisión de Prisma, Upay y Texpert por parte de Visa, esto forma parte de una decisión estratégica que apunta a fortalecer la infraestructura de pagos digitales en el país, incorporar tecnologías avanzadas como tokenización y autenticación biométrica y acelerar la adopción de soluciones innovadoras para consumidores y comercios”, destacó.

Señaló que “en pocas palabras, estamos hablando de algo que, de manera directa o indirecta, le va a mejorar la vida a los argentinos”.

“Esto es así porque la inversión fomenta la competencia, resultando en mejores servicios. En última instancia, en un beneficio para todos los consumidores. En este caso tendrá un efecto positivo en la economía permitiendo que el dinero fluya mejor entre las personas. Esto es fundamental para que una economía crezca. Cuanto más eficiente y barato es el traspaso de dinero de unas manos a otras más agentes pueden beneficiarse realizando transacciones y prestándose dinero unos a otros”, expresó.

Milei declaró que “desregular y abrir la economía barata el traspaso del dinero, mientras que regular y cercenar el comercio lo encarece al añadir la incertidumbre intertemporal”.

“Celebramos que Visa haya apostado por Argentina, como ya han hecho otras grandes empresas desde que asumimos el gobierno implementamos las primeras medidas a favor del Libre Mercado. Porque está claro que semejante inversión se da en un contexto favorable para la iniciativa privada, que ha formado parte fundamental de nuestra agenda de gobierno desde el primer día”, señaló.

Destacó el “trabajo incansable del Ministro de Desregulación, sumado al Ministerio de Economía y tantas otras áreas de nuestro gobierno, han apuntado a crear las condiciones necesarias para el fortalecimiento de la actividad privada”.

“Nuestro objetivo es volver a ser, como nuestra época dorada, un país con reglas claras, y un respeto implacable por la propiedad privada», destacó.

Sostuvo que “suena como abstracto la propiedad privada, pero cada vez que bajamos impuestos cada vez que bajamos la inflación y cada vez que desregulamos, les estamos devolviendo la propiedad privada, es una forma de restaurar la propiedad privada. Los impuestos es más fácil porque es el robo directo, es como el ladrón estacionario el Estado, por eso lo estamos corriendo”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas