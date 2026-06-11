Desastre económico en Mar del Plata: cerraron 40 locales gastronómicos y hoteles en solo 2 meses

El gremio UTHGRA Mar del Plata alertó sobre el cierre de 40 cafés, restaurantes y hoteles que afecta a más de 400 trabajadores por la caída del consumo.

“No vemos inversiones que generen empleo genuino ni nuevas aperturas que compensen los cierres”, advirtió el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, al advertir que hay 400 trabajadores afectados.

En los últimos 60 días, alrededor de 40 establecimientos cerraron sus puertas o anunciaron su cierre, situación que ya provocó la pérdida de no menos de 400 puestos de trabajo en el sector.

Caída del turismo

“La situación es realmente muy preocupante. Detrás de cada persiana que se baja hay familias que pierden su fuente de ingresos y trabajadores que quedan en la calle. A quienes integramos la conducción de UTHGRA nos duele cada cierre porque conocemos a las compañeras y compañeros que están detrás de cada establecimiento”, afirmó el secretario general, Pablo Santín.

La actividad hotelera y gastronómica, a la par de la industria turística, viene sufriendo una dura caída desde que asumió Javier Milei, y en particular este año el sector no logra recuperarse tras una temporada de verano regular, seguida de los últimos fines de semana con baja afluencia turística.

“Los feriados de marzo, abril y mayo fueron muy flojos. En la mayoría de los casos la ocupación hotelera no superó el 45 o el 50 por ciento, niveles muy inferiores a los que históricamente registraba Mar del Plata en las mismas fechas”, marcó Santín.

Caída del consumo

Pero además del menor movimiento, impacta de lleno la brusca caída del consumo. “Tanto quienes visitan la ciudad como los propios marplatenses redujeron gastos como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo”, dijo el secretario general.

La conducción de UTHGRA Mar del Plata remarcó que los trabajadores “acumulan más de 30 puntos de pérdida del poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de Javier Milei”. En ese sentido, señalaron: “No es difícil sacar la cuenta: si los salarios tienen un techo paritario del 1% mientras la inflación ronda el 2,5% mensual o más, existe una pérdida real del poder adquisitivo. Esa diferencia termina impactando directamente en el consumo, en la actividad económica y, finalmente, en el empleo”, analizaron.

“La crisis está golpeando muchísimo y eso se refleja en todos los sectores vinculados al turismo. La gastronomía es una de las actividades más afectadas porque depende del movimiento de gente y del consumo. Hoy ambas variables están en retroceso”, advirtió Santín.

Qué comercios cerraron

Entre los establecimientos que bajaron sus persianas o confirmaron su cierre aparecen Casa Rosa, La Bicicleta, Bronte, The Box Burger, Lima Linda, La Rural, Humo Patio de Carnes, El Bodegón del Pela, Rotisería La Rosca, Lopezito, Brooklyn, Siracusa, Antares de Bernardo de Irigoyen y Cheverry del Paseo Aldrey. También se vieron afectadas las tres sucursales de Weiss, Vía del Amore, Di Mero, Nina Café, Hielo y Pizza, Chill Out, Bonsai, La Vereda de Vicente, Comix y las tres sucursales de Adorado. A esto se suma el cierre de hoteles como Dodo, CIR, Nuevo Boulevard, Castelar, Castelmar y Cervantes, entre muchos otros.

“Estamos hablando de alrededor de 40 establecimientos y más de 400 trabajadores que se quedaron sin empleo en apenas 60 días, sumado a que hay locales que están por cerrar. Es una cifra muy grave y alarmante”, enfatizó el secretario general.

Enseguida, remarcó: “No vemos inversiones importantes que generen empleo genuino ni nuevas aperturas que compensen los cierres. Mientras siga cayendo el poder adquisitivo de los trabajadores, el problema se va a seguir profundizando”.

Ahora se viene un nuevo fin de semana largo, con motivo del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Según señalaron desde el gremio, las reservas hoteleras “siguen en niveles bajos” y no anticipan un repunte de la actividad.

Con información de agencia Infogremiales