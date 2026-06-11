En una entrevista televisiva anoche, Manuel Adorni admitió que ocultó US$ 500.000 en sus declaraciones juradas y que el dinero estaba en negro.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó anoche miércoles durante una entrevista con el canal LN+ que cometió el «error de haber ahorrado en negro» junto con su esposa y que ocultó 500.000 dólares en sus declaraciones juradas anteriores, que ganó en bitcoins.

Según Adorni, invirtió unos USD 200.000 y ganó USD 300.000 en criptomonedas.

Adorni explicó que la presentación «vence el 31 de julio próximo» y que la entregó este miércoles, al igual que con las presentaciones rectificadas de 2023 y 2024: «Voy a pagar hasta el último peso de impuestos», aseguró.

«Ahorramos en negro»

«Desde los 18 años, incluso antes, trabajé en el sector privado y mi mujer también se dedicó toda la vida al sector privado y hoy también lo hace. Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar», indicó el jefe de Gabinete en declaraciones al canal LN+.

Asimismo, Adorni remarcó: «Tenía que demostrar que no era chorro, así me lo dijo el abogado, y la única forma era presentando la Declaración Jurada».

«Al principio pensé en renunciar, fue el primer impulso, pero tuve un gran respaldo del presidente Javier Milei y de Karina (Milei)», señaló.

«Mi ahorro era previo porque con mi esposa tuvimos esa suerte, trabajé en el sector privado y en 2013 empecé a invertir fuerte en bitcoins, alrededor de 200 mil dólares y gané 300 mil. Y en 2018 empecé a liquidar», reveló el funcionario.

«Condena mediática»

Por otra parte, se quejó porque en los últimos tres meses, desde que comenzó la polémica con su patrimonio lo «condenaron mediáticamente», pero advirtió que «debía seguir los pasos judiciales» y por ese motivo no había dado explicaciones públicas sobre la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.

«El objetivo no soy yo, el objetivo es el Presidente», subrayó Adorni, y agregó: «El Presidente confió ciegamente, él sabe que soy decente y que soy un tipo de bien. Me acusaron de chorro desde el primer día».

Por otra parte, y con respecto a la casa que compró en el country Indio Cuá, expresó que la adquirió «para estar tranquilo» con su familia, después de algunos episodios que sufrió cuando vivía en un departamento del barrio porteño de Caballito, cuya compra también está en la mira.

«Fue un préstamo de un amigo, pusimos un plazo de un año en la hipoteca porque así lo establece la ley. Fue algo lícito y normal», añadió, y al ser consultado por sus gastos con tarjeta de crédito «están protegidos por ley y son datos privados».

Además, ratificó que planea retomar sus tradicionales ruedas de prensa en la Casa Rosada, en su otro rol como vocero del presidente Milei: «Apenas se resuelva este tema volveré con las conferencias».

Apoyo de Milei

A pesar de que Adorni admitió públicamente que ocultó cientos de miles de dólares en sus declaraciones juradas, el presidente Javier Milei salió a apoyarlo desde su cuenta de X al repostear un mensaje del cineasta militante Santiago Oría que decía: “Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó claro que no robó y que el periodismo mintió alevosamente”.