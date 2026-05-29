Hoy vamos a analizar una cuestión que tiene que ver con tu interno, con tu esencia, con descubrir realmente quien sos.

¿Te has puesto a pensar en ésto alguna vez, has detenido tu «marcha» para «escucharlo», o nunca te ha pasado?

Descubrir tu propio «Ferman» no es fácil, algunos le llaman «niño interior», otros «voz que me habla», los más avezados «el otro yo» y están cerca pero el FERMAN es mucho más que eso, es más profundo, es el descubrimiento de uno mismo en la esencia (el Ser más «puro» en todos los sentidos).

Muchas veces hemos escuchado personas (incluso hemos visto algunas) que CAMBIAN para bien sus actitudes, encontraron quizás el camino para empezar a conocerse y se produjo un «click» en su vida que la cambió completamente.

El FERMAN tiene que ver con ésto, con el estado más PURO del Ser Humano: Palabras como Bondad, Solidaridad, Comprensión, Elevación, Sanación, Evolución, toman sentido.

Nos convertimos en otra persona, en la que realmente somos.

Pero como no quisimos quedarnos con nuestra propia idea, fuimos a buscar científicamente si «existía» ésto que estamos diciendo y descubrimos éstos términos:

«Es muy probable que te refieras al Sufismo (el misticismo dentro del Islam), donde se utiliza el concepto de «ferman» o una acepción similar.

En el sufismo, el Fana es la «aniquilación» o disolución del Ego y sí, está totalmente vinculado a la esencia del Ser humano.

Representa el proceso de desprenderse de las falsas identidades, el ego, los deseos materiales y las ataduras mundanas. El objetivo de disolver el ego es purificar el corazón para descubrir la verdadera esencia divina que habita en el interior.

En esta corriente, se entiende que el Ser Humano tiene dos naturalezas:

El falso ser (Ego o Nafs): Es la ilusión de separación, el orgullo y el apego a lo material.

El verdadero Ser (Esencia divina): Es aquello que permanece cuando el ego desaparece, reflejando las cualidades puras del Creador.

Cuando una persona logra este estado, se despoja de sus limitaciones terrenales para unirse con la realidad última (lo que se conoce como Baqa, la permanencia en Dios)».

Entonces, me dije: «Esto YA EXISTE, es real»; la acción de «despojarte del Ego» debe ser quizás el esfuerzo más grande por el que tenga que pasar el Ser Humano.

Alguna vez escuché la frase: «Estas personas que te rodean son ‘prototipos de Ser Humano’ pero no llegan a serlo en lo Esencial».

«El Ser Humano Verdadero no es éste, es el otro, el que tenés en tu interior…»

Y en ese momento, no entendí, no presté mucha atención a lo que me querían decir, cuestionaba, decía «cómo Prototipo de Ser Humano»…

Pero hoy, pasado los años, siempre supe que tuve ese «otro» dentro mío y finalmente, nos encontramos…Comprendí el mensaje, descubrí el gran VALOR que tiene la vida que tenemos, que cada uno vive su «experiencia» de acuerdo a su karma, su Historia, su árbol genealógico, pero TODOS sin excepción tienen el mismo objetivo… conocerse a si mismos…

«Muchos dejan éste plano sin si quiera darse cuenta ‘para que’ estuvieron aquí; otros toman algunos caminos en esa búsqueda «casi» sin saberlo; pero son los menos, te lo puedo asegurar, quienes llegan a COMPRENDER y a ENCONTRARSE CON SU FERMAN…». (SIC)

Los más chicos, toda una vida por delante para descubrirlo, los que ya entran en la madurez algunos se «despiertan» y comienzan el camino, los adultos mayores, por el paso de la vida, los golpes y las alegrías, logran «entender» el mensaje, pero ya no tienen tiempo para la «comprensión»…

Convertirte en un Ser Humano Verdadero no es fácil…pero sobretodo, hay que tener la decisión de hacerlo…No depende de nadie, sino de uno mismo y quizás es la «lucha» más importante porque «reconocer(te)» no es para cualquiera…

Lo «material» pasa, la ESENCIA queda…

¡Hasta la próxima!