Desde el Garrahan apuntaron a fortalecer la vacunación ante la suba de internaciones de niños

El médico pediatra y miembro del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, Oscar Trotta, instó este jueves a médicos, comunicadores, políticos y familias a fortalecer la vacunación en niños y adolescentes, tras quejarse de que hubo sectores desde donde se generaron «dudas, incertidumbres» y advertir que se duplicó la internación por casos de coronavirus en ese grupo etario en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

«Queremos comunicarle a la comunidad y llamar a la atención a los pediatras y a las familias que recomienden la vacunación y que se acerquen a los centros de vacunación», dijo Trotta en la mañana de este jueves a Télam Radio, al tiempo que apuntó que comunicadores, profesionales médicos y dirigentes de la oposición difundieron información » en contra de la vacunación» y generaron «dudas» en padres y madres sobre si debían inocular a sus hijos e hijas.

El especialista reafirmó que se está viendo en la última semana «un aumento de casos, tanto de la consulta como de la internación», y señaló que «alarma sobre todo el tema de que la gran mayoría o no ha recibido la vacunación o tienen esquemas incompletos de vacunación».

En este sentido, remarcó que la tasa de positividad en la red de hospitales pediátricos de la ciudad de Buenos Aires, constituida por el Hospital Garrahan, el Hospital Elizalde y el Hospital Gutiérrez, en la franja de 0 a 16 años «ha pasado de 1.6 a 3.3, es decir que se ha duplicado».

«Se está dando en el área metropolitana un aumento importante de casos en pediatría», alertó.

Trotta hizo hincapié en la necesidad de «informar a la comunidad que se está dando también en la población pediátrica el aumento de la curva, como se está dando en la población general».

Además, en declaraciones a El Destape Radio, informó que «hace rato venimos hablando con los padres y los medios para tratar de concientizar y contrarrestar las voces en contra de la campaña de vacunación, del cuidado, de la acción del Estado en la prevención y el cuidado de la vida».

Sobre las razones de las familias de no vacunar a niñas y niños, dijo que se trata de «diversos motivos».

«Muchos porque deciden no vacunarlos; otros, porque las condiciones en las que están los chicos no les permitieron tener las posibilidades de vacunarse en ese momento y otros, por cuestiones sociales que han podido acercarse una vez y no han podido acercarse a la siguiente dosis o no han llegado con el tiempo», detalló.

«Se les generan dudas: no es culpa de las familias», consideró el médico pediatra y aseguró que ellas «depositan la confianza en los comunicadores sociales y muchos profesionales médicos, la oposición» y que al difundir información «en contra de la vacunación» y «generando dudas, incertidumbre, obviamente la familia puede creer que esa es la realidad».

En este sentido, aseguró que «no se han reportado efectos secundarios de gravedad en la gran mayoría de los casos. Muy esporádicamente se presentan efectos leves».

«Lo que necesitamos es un fuerte respaldo por parte de la comunidad médica, pediátrica y los medios de dar a conocer que las vacunas son seguras», concluyó.