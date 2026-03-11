Desde la AFA dicen que la causa «se terminará arreglando con Karina Milei»

El abogado de la AFA Gregorio Dalbón dijo este miércoles que la causa por presunta evasión en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se resolverá con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

«Esta es una cuestión absolutamente política, no jurídica, y se terminará arreglando políticamente no con Santiago Caputo pero posiblemente con Karina Milei…si el Estado está hablando hace 4 meses de la AFA es porque se quieren quedar con al AFA, y la AFA se la quiere quedar Santiago Caputo», dijo Dalbón a la prensa frente a los tribunales de Comodoro Py.

El letrado aseguró que la embestida contra Toviggino y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, se enmarca en el deseo del asesor presidencial Santiago Caputo de adueñarse de la entidad madre del fútbol argentino.

En los tribunales federales de Retiro el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino se presentó a declarar ante el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante pero Dalbón no contestó si Toviggino respondió preguntas y solo se limitó a decir que compareció ante el juez.