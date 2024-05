Dictan perimetral al exintendente Iguacel por amenazas a una Concejala

La resolución fue autorizada por las autoridades judiciales locales a través de la Comisaría de la Mujer, que intercedió ante el reclamo realizado por la edil María Laura “Pupi” Ferrá contra quien fuera intendente del distrito en representación del PRO entre 2019 y 2023, antes de ser sucedido por la cambiemita, Fernanda Astorino Hurtado.

El recurso se desencadenó como consecuencia de un violento suceso que habría tenido lugar en el propio Honorable Concejo Deliberante (HCD) local. Ferrá decidió hacer pública la situación en las últimas horas frente a la aparente indiferencia de la municipalidad y de la Policía, que, aseguró, “le tiene miedo” como “todos” al exministro nacional.

“Voy a exponer una situación personal, estoy un poco nerviosa. Acá tengo para mostrarles la denuncia que le hice al señor Javier Iguacel, que es un vecino más de Capitán Sarmiento y en este momento no es intendente”, comenzó su exposición la concejala.

Según da cuenta Primera Plana, de acuerdo con el relato de la Concejala Ferrá, el exjefe comunal “entró a querer dar explicaciones” a la Legislatura municipal sobre una factura en discusión en el cuerpo. En ese marco, los ediles se encontraban “todos reunidos” cuando Iguacel, quien ya no ocupa cargos públicos, “subió la escalera” para comunicarse con los miembros del Concejo, tanto aquellos referenciados en el PRO y ex Juntos por el Cambio (JxC) como con los opositores.

Apriete

“Yo estaba hablando por teléfono y viene Pablo, mi compañero, y me dice: ‘Pupi, Iguacel viene a explicarnos’. Se lo repetí. No le bastó con eso, que Iguacel sale y viene hacia mí”, le digo que estoy hablando y me empieza a arrinconar. Se me viene encima y, con su cara acá, me grita: ‘Si no dejás de hablar te voy a destruir’.

Él está acostumbrado a que todos le digan que sí, fue y se sentó tranquilamente, habrá pensado que yo entraba para escucharlo. Yo entré a la sala, pedí que me alcancen mi abrigo y me fui a hacer la denuncia”, reveló luego Ferrá.

La denuncia

Ante ello, la concejala se dirigió hacia la comisaría de Capitán Sarmiento. Sin embargo, “como todos le tienen miedo a este señor”, según contó la edil, “no quisieron tomar la denuncia”.

Tras ello acudió a la Fiscalía, pero allí “evadieron el pedido” y la derivaron a la Comisaría de la Mujer. Entonces, finalmente, fue atendida y logró dejar asentado el reclamo, por el que la Justicia resolvió imponerle una restricción perimetral al exintendente de Capitán Sarmiento.

La perimetral

“El señor Iguacel tiene perímetro por tres meses, nadie va a hacer levantar esta denuncia. No va a poder entrar al municipio ni estar en ningún evento en el que yo esté, y sino, tendrá que atenerse a la Justicia”, completó Ferrá; y concluyó, en una disertación en la Legislatura: “Habría esperado que los concejales en el día de hoy estén repudiando este hecho y que la intendenta aunque sea me hubiera mandado un mensaje preguntándome qué pasó”.

Fuente: InfoGEI